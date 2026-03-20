Giornata Mondiale dell’Acqua, Rivieracqua rilancia: “Una risorsa per tutti”

“Per un futuro dove l’acqua sia davvero una risorsa per tutti”: è questo il messaggio lanciato da Rivieracqua in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, appuntamento istituito dalle Nazioni Unite nel 1992 e celebrato per la prima volta nel 1993.

Una ricorrenza che richiama l’attenzione su una risorsa essenziale per la vita e sulla necessità di una gestione sostenibile, in un contesto globale ancora critico: secondo i dati del programma congiunto di monitoraggio di Organizzazione Mondiale della Sanità e UNICEF, oltre 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ad acqua potabile sicura.

Il tema dell’edizione 2026 si intreccia inoltre con quello della parità di genere, evidenziando come la disponibilità di acqua incida direttamente sui diritti e sulla qualità della vita, soprattutto per le donne in molte aree del pianeta.

Garantire continuità del servizio e accesso alla risorsa idrica rappresenta il cuore dell’impegno quotidiano di Rivieracqua, che opera su un territorio che comprende due province e 45 comuni, servendo quasi 160.000 utenti attraverso una rete di circa 1.500 chilometri e un sistema complesso di infrastrutture tra depuratori e impianti di sollevamento.

Negli ultimi anni l’azienda ha avviato un percorso di ottimizzazione e sostenibilità, con investimenti mirati all’innovazione, alla riduzione delle perdite, all’ammodernamento delle reti e alla digitalizzazione dei servizi, sia attraverso presìdi sul territorio sia tramite strumenti online.

In linea con i principi delle Nazioni Unite, Rivieracqua, insieme a Acea Molise, promuove comportamenti responsabili e un uso più consapevole dell’acqua, sottolineando come anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a tutelare una risorsa sempre più preziosa.

L’obiettivo è costruire un futuro in cui l’acqua sia non solo disponibile, ma accessibile, protetta e gestita in modo equo e sostenibile, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future.