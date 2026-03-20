“Bypass sull’Argentina, apertura nella tarda mattinata: subito in transito i primi ciclisti (Foto e video)

È stato necessario attendere le 13.30-13.45 per vedere finalmente aperto il bypass sull’Argentina: completati gli ultimi passaggi burocratici e liberato il percorso, è arrivato il via libera al transito. Dopo l’apertura prevista nelle scorse ore, infatti, il via libera è arrivato solo a metà giornata, una volta completati gli ultimi passaggi necessari: dalla firma dell’ordinanza fino alle operazioni degli operai, impegnati nella rimozione dei materiali ancora presenti lungo il percorso.

Gli ultimi interventi prima dell’apertura. Nelle prime ore della giornata il tracciato non era ancora completamente fruibile proprio per consentire il completamento delle attività tecniche e burocratiche. Solo una volta liberata l’area e perfezionati gli atti amministrativi, il bypass è stato definitivamente aperto al pubblico. Pochi minuti dopo l’apertura, il nuovo collegamento ha visto transitare i primi ciclisti, segnando di fatto il ritorno alla piena percorrenza di uno dei tratti più frequentati della ciclabile della Riviera dei Fiori. Un segnale atteso, dopo mesi di interruzioni e disagi legati ai lavori sul torrente Argentina.

Un passaggio strategico per il territorio. Il bypass rappresenta una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la mobilità tra i due comuni, in attesa della realizzazione del nuovo ponte. Un’infrastruttura che, come già sottolineato nei giorni scorsi dalle amministrazioni locali, non sarà solo provvisoria: il tracciato è destinato infatti a rimanere anche in futuro, integrandosi con la viabilità esistente e con i nuovi collegamenti previsti verso la darsena e l’argine destro.

Con l’entrata in funzione del bypass, torna quindi percorribile senza interruzioni uno dei tratti più utilizzati della ciclabile, sia dai residenti sia dai turisti. Un passaggio importante per il territorio, che segna l’inizio di una nuova fase dopo mesi di lavori e modifiche alla viabilità.

(Foto e video di Elia Folco)