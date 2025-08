Imperia, parte il piano di ammodernamento della rete idrica finanziato con i fondi PNRR

Rivieracqua annuncia l’avvio di importanti lavori di ammodernamento della rete idrica ad Imperia, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della “Riduzione perdite di rete”. Il primo intervento riguarda la sostituzione della condotta deteriorata in strada Panegai, per un importo complessivo di 300mila euro. Verranno posati 680 metri di nuova tubazione in ghisa sferoidale del diametro di 200 mm, al fine di garantire maggiore affidabilità e durata dell’infrastruttura idrica.

Questo cantiere rappresenta solo l’inizio di un piano di interventi ben più ampio che interesserà l’intera rete del territorio imperiese. È previsto infatti un ulteriore investimento di oltre 4 milioni di euro, sempre a valere sui fondi PNRR, per il rinnovamento e la messa in sicurezza della distribuzione idrica, con l’obiettivo di ridurre drasticamente le perdite, migliorare il servizio per le utenze e diminuire l’impatto sulla viabilità.

L’inizio delle lavorazioni è previsto per settembre 2025, con conclusione entro marzo 2026.

“Questi interventi rappresentano un momento strategico per l’ammodernamento della rete – commenta Rivieracqua –. Anche grazie ai fondi PNRR potremo intervenire in modo strutturale per garantire ai cittadini un servizio più efficiente, sostenibile e resiliente alle sfide del futuro”.