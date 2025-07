Confesercenti sostiene l'idea della richiesta di ristori ad autostrade e punta il dito sulla nuova barriera della A10 a Ventimiglia

“La posizione di frontiera della Riviera dei Fiori è stata per tanto tempo un punto di forza per la nostra economia. Oggi, grazie alla nuova barriera autostradale di Ventimiglia, questa si è trasformata in un ‘bouchon’ dalla Francia verso Genova e da Savona verso Francia e Spagna”.

Interviene in questo modo la Confesercenti della nostra provincia evidenziando, di fatto, un ‘doppio danno0, causa di code chilometriche che, giorno dopo giorno, hanno allontanato i cugini francesi, stremati per poter raggiungere le nostre città e scoprire la Liguria.

Sul fronte nord, la direzione Cuneo-Torino verso mare ha rappresentato per anni un percorso prescelto dai turisti piemontesi, interrotto dalla disastrosa chiusura del tunnel del Tenda e dalle condizioni da terzo mondo della vecchia autostrada Torino-Savona. Senza dimenticare la tragedia del Ponte Morandi, lo scandalo relativo e i conseguenti infiniti lavori sulla A10.

Sono rimbalzate su tutti i social , le televisioni, le immagini ‘storiche’ di file interminabili di auto ferme sui viadotti autostradali, di serpentoni di Tir in fila, trasformando le nostre località in zone irraggiungibili. “Questo è il ‘sistema autostradale’ – prosegue Maurizio Massimino, di AssoHotel Confesercentiu - un servizio pubblico con i pedaggi ‘medievali’ tra i più alti in Europa. Bene hanno fatto Sindoni e Gazzola a tirare la pietra nello stagno e denunciare una situazione insostenibile. Questi ultimi anni i cantieri, le code, il traffico sulle nostre tratte autostradali hanno causato danni economici diretti, allontanando una buona fetta di turisti, colpita la nostra reputazione turistica, rallentando tutto il sistema economico”.

“Davanti a questo tsunami commerciale - conclude Domenico Alessi, presidente sanremese di Confesercenti - dovremmo chiedere giustamente dei ristori, un vero risarcimento danni alle concessionarie che gestiscono da anni le tratte autostradali. Noi siamo pronti a sostenere una ‘class action’ di tutte le associazioni di categoria e ancora meglio con i Comuni in prima fila”.