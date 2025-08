Bordighera più inclusiva: approvato il progetto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche

Bordighera sempre più inclusiva. E' stato approvato, oggi in Giunta, il progetto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

"Oggi in Giunta un nuovo passo per l’inclusività" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Abbiamo approvato il progetto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento degli attraversamenti pedonali in più zone della città, con un investimento di 75.000 euro".

Un intervento che ha come obiettivo anche il miglioramento degli attraversamenti pedonali in più zone della città.