Sanremo, il 30 luglio torna a riunirsi il consiglio comunale: ecco i punti all'rodine del giorno

Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Comunale, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune – Palazzo Bellevue - in corso Cavallotti 59, per il giorno mercoledì 30 luglio 2025, in prima convocazione, inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Ordini del giorno

2) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria, verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2025-2026-2027 ai sensi dell'articolo 193 del TUEL. Variazione di assestamento generale di bilancio. Applicazione di avanzo di amministrazione agli investimenti e di avanzo vincolato (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.45/25

3) Settore lavori pubblici e manutenzioni – Servizio viabilità e manutenzioni ordinarie euro 75.000,00 - riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194, c. 1, lett. e del dlgs 267/2000 per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di sostegno a monte della Strada Carrozzable San Pietro nei pressi del civico 151 al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e il transito su di essa (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.46/25

4) Settore affari generali – Servizio segreteria generale giunta e consiglio – procedimenti disciplinari – Servizi legali ed assicurativi euro 254.468,95 - riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del dlgs 267/2000 per sentenze esecutive ii trimestre 2025 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.47/25

5) Settore lavori pubblici e manutenzioni – Servizio cimiteri e manutenzione opere demanio marittimo euro 115.000 - riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194, c. 1, lett. e dlgs 267/2000 per lavori di somma urgenza per messa in sicurezza tratto via val d’olivi in prossimità del civ. 162 al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. (si propone immediatamente eseguibile)