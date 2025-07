Bilancio, garante dei diritti degli anziani e gas naturale tra i punti del prossimo consiglio comunale di Ventimiglia

Bilancio, garante dei diritti degli anziani e gas naturale sono solo alcuni dei temi che verranno discussi nella prossima seduta del consiglio comunale a Ventimiglia convocato in seduta pubblica straordinaria giovedì 31 luglio alle 19.

Nove i punti all'ordine del giorno: lettura e approvazione dei verbali del 30/06/2025 e del 16/07/2025; comunicazioni del sindaco; “question time”, mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

Si tornerà a parlare delle dimissioni del consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta e della surroga ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Nell'occasione, Nico Martinetto, visto che ha dato le dimissioni da presidente della Fondazione Chiappori, dovrebbe subentrare come consigliere comunale di minoranza. Verranno, di conseguenza, modificati i componenti delle commissioni consiliari permanenti.

Si analizzerà il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in particolare, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - articolo 193 D.LGS 267/2000 e si dovrà approvare la variazione di assestamento generale - articolo 175 C. 8 D.LGS 267/2000; si dovrà fare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. A) del D.LGS. 267/2000 per sentenze esecutive.

Si dovrà approvare l'istituzione del garante dei diritti degli anziani e il relativo regolamento. Infine, si tratterà del servizio di distribuzione del gas naturale - determinazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente Italgas Reti S.P.A e approvazione degli atti di ricognizione dello stato di consistenza delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio comunale- determinazioni in merito alla proprietà degli impianti di cui all'articolo 7 comma 1 Bis del DM 226/2011 SMI.