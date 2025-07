Perinaldo: il 9 agosto la presentazione del romanzo storico 'Vigilia al castello' del sanremese Michele Croese

Sarà presentato in anteprima nella Sala consiliare del Comune di Perinaldo, sabato 9 agosto alle 17, il romanzo storico “Vigilia al castello” di Michele Croese, appena pubblicato dalle Edizioni Joker. L’iniziativa è nel calendario dell’Anno Cassiniano organizzato dal Comune di Perinaldo. Il volume è basato su episodi reali testimoniati da documenti d’epoca, ma ovviamente diventa l’occasione per l’autore di narrazioni più ampie a cavallo tra Seicento e Settecento, dalla filosofia all’astronomia, dalla politica alla geografia.

La trama racconta del viaggio che l’astronomo francese Jerôme Lalande intraprende nel dicembre 1779 per Perinaldo, ospite del collega Giovanni Domenico Maraldi. Lo studioso deve portare segretamente a termine una delicata missione per conto di César-François Cassini, direttore dell’Observatoire di Parigi e nipote del già celeberrimo Giovanni Domenico Cassini. Proprio le figure degli astronomi perinaldesi sono al centro di un fitto mistero che vede nei libri scientifici di quei tempi la chiave per risolvere un mistero.

Michele Croese, sanremese, è titolare di cattedra di Teoria dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “Tomadini” di Udine. Concertista, operatore culturale e didatta in ambito musicale, ha all’attivo numerose registrazioni e ha pubblicato volumi sulle opere di Bach, Monteverdi, Vivaldi e Mozart.