Bordighera: folla entusiasta alla serata inaugurale di 'Un mare di sapori'

È partita sotto i migliori auspici l’edizione 2025 di “Bordighera, un mare di sapori”, la manifestazione enogastronomica che ogni estate celebra le eccellenze del territorio ligure con un mix di tradizione, innovazione e grande partecipazione popolare.

La serata inaugurale ha registrato un’affluenza straordinaria: il lungomare Argentina, trasformato per l’occasione in un vero e proprio percorso del gusto, è stato letteralmente invaso da residenti, turisti e appassionati di cucina provenienti da tutta la Riviera e dall’entroterra.



Una trentina gli stand allestiti dai ristoratori locali, che si sono messi in gioco con grande entusiasmo e creatività.

Dalle classiche trofie al pesto , alle acciughe alla bordigotta, ai barbagiua , alla piadina con seppia scottata, ogni piatto ha raccontato un pezzo di Liguria, tra sapori autentici e profumi intensi che hanno stuzzicato i palati e conquistato i cuori. Alcuni chef si sono cimentati in rivisitazioni gourmet, mentre altri hanno puntato sulla fedeltà alla tradizione, offrendo preparazioni eseguite “come una volta”, spesso accompagnate da vini locali e oli extravergine d’oliva DOP.



Tra le novità più apprezzate di questa edizione,il cooking show ieri sera con lo chef stellato Alessandro Boglione e abbinamenti enologici a cura di ASPI.

L’attesa ora è tutta per questa sera, martedì 29 luglio, quando i riflettori si accenderanno sulla presenza d’eccezione dello chef stellato Massimo Camia, ambasciatore del gusto e raffinato interprete della cucina piemontese-ligure. Il suo cooking show – in programma alle ore 20.00 promette emozioni e sorprese: Camia realizzerà in diretta alcune delle sue creazioni, dialogando con il pubblico e svelando piccoli trucchi del mestiere.Presenta Romolo Giordano.



A seguire, spazio alla competizione con il Campionato di Pesto al Mortaio, un evento amatissimo dal pubblico e vero cuore pulsante della rassegna. I concorrenti si sfideranno a colpi di basilico, per conquistare il titolo di “Campione di Bordighera 2025”. Il vincitore guadagnerà il pass diretto per la prestigiosa finale mondiale del Campionato di Pesto Genovese 2026, che si terrà a Genova.



L’evento, organizzato da Confcommercio e Comune di Bordighera con il patrocinio della Regione Liguria, si conferma anche quest’anno un motore di promozione turistica e culturale, capace di unire convivialità, valorizzazione del territorio e alta cucina in un’atmosfera festosa e coinvolgente.