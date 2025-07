Ospedaletti, il 30 luglio l'incontro “La longevità inizia da bambini… ma continua ogni giorno”

Appuntamento a Ospedaletti, mercoledì 30 luglio alle ore 21 presso la sala “La Piccola” con “La longevità inizia da bambini… ma continua ogni giorno”.



Serata aperta al pubblico a cura del BSI – Biocognitive Science Institute, il noto istituto americano di ricerca sui centenari che ha identificato le 8 cause della salute longeva.

Con la dott.ssa Benedetta Spada e il dott. Marc Vincent.

Un incontro per parlare di longevità e coerenza corpo-mente, del paradosso dei centenari – sempre più numerosi e in migliore salute – e del ruolo unico della Riviera Ligure, non solo “dei fiori” ma anche terra di centenari.

Ingresso libero fino a esaurimento posti