Decima Edizione di 'Bordighera un Mare di Sapori': tre giorni di eccellenze enogastronomiche e cultura ligure

Nel cuore della Riviera di Ponente, la città di Bordighera si fa cornice d'eccezione di uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate ligure, la decima edizione di “Bordighera un Mare di Sapori” il 28-29-30 luglio. L'evento organizzato da Confcommercio e Comune di Bordighera, con il patrocinio della Regione Liguria, è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e attesi della città di Bordighera.

“Bordighera un Mare di Sapori” compie dieci anni, e la decima edizione sarà una vera celebrazione della cucina ligure, tra tradizione e innovazione, tra artigianalità e alta cucina. I ristoratori locali saranno, come sempre, protagonisti di un percorso di gusto che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza sensoriale autentica, in una lunga tavolata a cielo aperto sul lungomare Argentina. A impreziosire ulteriormente l’edizione numero dieci di “Bordighera Un Mare di Sapori”, sarà la presenza della regione ospite, il Piemonte. A rappresentarla saranno tre chef stellati d’eccezione: Alessandro Boglione del ristorante Gastronomia Urbana di Alba (lunedì 28 luglio), Massimo Camia del Ristorante Massimo Camia di Novello (martedì 29 luglio) e Fabio Ingallinera del Ristorante Il Nazionale di Vernante (mercoledì 30 luglio). Ognuno di loro porterà la propria visione contemporanea della cucina piemontese, reinterpretando piatti della tradizione con creatività ed eleganza, durante lo spazio dedicato allo show cooking presso il Chiosco della Musica, sul Lungomare Argentina. A fianco degli chef, la competenza di sommelier professionisti dell’ASPI (Associazione Sommellerie Professionale Italiana) che accompagneranno ogni creazione con una selezione curata di vini del territorio ligure e piemontese, guidando il pubblico in un percorso sensoriale completo, tra aromi, consistenze e armonie. Romolo Giordano porterà la sua profonda cultura enogastronomica sul palco del nostro cooking show. Sarà lui infatti a moderare l’evento, accompagnandoci con competenza e passione in un viaggio nel gusto.

Un altro momento di grande rilievo nell’ambito della manifestazione sarà la serata del martedì 29 luglio che ospiterà un evento speciale dedicato a una delle più iconiche espressioni della cucina ligure: il pesto al mortaio. In collaborazione con l’organizzazione ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, si terrà una gara eliminatoria ufficiale, valida per la selezione di un concorrente che parteciperà alla finale mondiale prevista a Genova nel 2026. I partecipanti si sfideranno nella preparazione del pesto secondo l’antica ricetta tradizionale, utilizzando esclusivamente mortaio e pestello in marmo e legno, in un’atmosfera di sana competizione e valorizzazione dell’artigianalità gastronomica. La gara sarà valutata da una giuria tecnica qualificata, che selezionerà il vincitore della tappa di Bordighera. Ospite d’onore della serata sarà Roberto Panizza, riconosciuto come “il Re del Pesto” e ideatore del Campionato Mondiale, che guiderà il pubblico attraverso i segreti di questa antica preparazione, tra tecnica, cultura e passione. Un’occasione unica per celebrare la tradizione ligure nella sua forma più autentica, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che unisce emozione, manualità e sapori inconfondibili.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente agli show, che si svolgeranno in uno spazio attrezzato, con schermi e regia audio-video, pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e formativa anche per appassionati e operatori del settore. Ad accompagnare le serate, una programmazione musicale degustazione. Martedì 29 luglio musica dal vivo al Chiosco della Musica con Luca Joker e Alex TM.