Bordighera: Oli Essenziali CPTG, un viaggio sensoriale nella città alta mercoledì 6 agosto

Mercoledì 6 agosto si terrà a Bordighera Alta un incontro esperienziale interattivo sugli Oli Essenziali. Nel corso dell'appuntamento verranno presentate le caratteristiche e le utilità degli oli essenziali CPTG, sigla che garantisce la purezza e l'integrità delle essenze estratte dalle piante.

Per poter sperimentare queste potenti meraviglie della natura si può farlo in un incontro esperienziale che prevede due sessioni: alle 18.30 in inglese per gli amici turisti e alle 20.45 in italiano. Un'occasione unica per passare alcune ore piacevoli nel pittoresco scenario di Bordighera Alta e imparare nel contempo a sostenere il sistema immunitario e migliorare il corpo a livello energetico.



L'evento è gratuito. Per prenotarsi via whatsapp o sms: 347 1145800