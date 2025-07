Airole, ricerche senza sosta per la donna scomparsa: si andrà avanti tutta la notte

Proseguiranno per tutta la notte le ricerche della donna, Diana Georgiana Dimofte, di 35 anni originaria di Polla (Salerno), scomparsa dal 14 luglio e segnalata per l’ultima volta nell’entroterra imperiese. L’ultimo aggancio telefonico risale proprio a quel giorno, in una zona impervia sopra Airole, dove da oltre 48 ore è attivo un importante dispositivo di soccorso.

Il campo base – con Unità di Comando Locale (UCL), TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso) – continuerà a coordinare gli interventi anche nelle ore notturne, grazie al supporto delle tecnologie a disposizione. In particolare, si intensificheranno i voli dei droni SAPR nella zona boschiva, mentre le unità cinofile VVF e il personale del Soccorso Alpino proseguiranno le ricerche a terra.

Secondo quanto appreso, domani mattina non si esclude la convocazione di un vertice in Prefettura per fare il punto sulla situazione e valutare eventuali nuove strategie operative.

Al momento, nessun elemento decisivo è emerso, ma le ricerche proseguono con determinazione e impegno da parte di tutte le forze coinvolte.