Airole, ancora nessuna traccia della donna scomparsa: ricerche senza sosta ma esito negativo (Foto)

Non hanno ancora dato esito positivo le ricerche della donna di 35 anni originaria di Polla, in provincia di Salerno, scomparsa dal 14 luglio e presumibilmente transitata anche da Ventimiglia. L’ultimo segnale del suo cellulare è stato agganciato proprio quel giorno in una zona impervia sopra Airole, dove da due giorni è attivo un imponente dispositivo di soccorso.

Le operazioni, coordinate dall’Unità di Comando Locale (UCL) con il supporto dei TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e del ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso), si stanno concentrando nell’area boschiva indicata come l’ultima posizione nota della donna, ma finora nessun elemento utile è emerso.

Il Drago dei Vigili del Fuoco ha effettuato un volo di perlustrazione, reso complicato dalla fitta vegetazione, mentre i droni SAPR continuano a sorvolare la zona. Impiegati anche i cinofili dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile – con la responsabile provinciale sul posto – i Carabinieri e il Soccorso Alpino, con l’aiuto di numerosi volontari.

La speranza è quella di restringere ulteriormente il campo d’azione nelle prossime ore, anche in base ai dati tecnici e alle testimonianze raccolte. Le ricerche proseguono senza sosta.