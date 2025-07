La Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia apre la "Notte di a Memoria" a Bastia (Foto e video)

"A Bastia si è svolta la 38esima cerimonia d’insediamento dei governatori genovesi: 'A Notte di A Memoria', uno spettacolo storico e festoso che ripercorre, nell'arco di una notte, una pagina della storia di Bastia e, in particolare, il momento del 'Cambio dei Governatori' sotto l'amministrazione genovese, in lingua corsa 'U Cambiu di Bastia', cerimonia ufficiale del passaggio di consegne tra l'ex governatore della Repubblica di Genova, che lasciò la cittadella con il suo seguito per prendere una nuova destinazione, e i l suo successore, accolto al Porto Vecchio con il suo popolo, che giunse a Bastia per raggiungere la sua nuova residenza" - fa sapere la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia - "Il corteo, composto da 150 partecipanti, è partito dalla cittadella verso il Porto Vecchio per poi fare ritorno a Place du Donjon. Sulla figura del governatore e il ruolo dell’isola all’interno della Repubblica di Genova sono anche incentrate la recente mostra Corsica genovese e l’ancor più recente romanzo di Georges de Zerbi 'U palazzu di i Guvernatori'. Siamo felici e onorati di aver preso parte alla manifestazione. Inoltre, ringraziamo Regione Liguria per la possibilità di rappresentarla sia all’estero che in altre regioni italiane".