“Accolta e curata con professionalità ed empatia”: il racconto di una turista operata all’ospedale di Sanremo

In vacanza a luglio a Imperia, ho purtroppo avuto una brutta caduta procurandomi un serio danno al polso. Dopo un passaggio al Pronto Soccorso di Imperia, dove ho ricevuto una rapida prima assistenza, sono stata trasferita per accertamenti diagnostici presso il reparto ortopedico dell’ospedale di Sanremo, in ambulanza e con l’assistenza di due operatori sanitari gentilissimi e partecipi della mia disavventura.

Presso la struttura di Sanremo mi è stata diagnosticata la necessità di un intervento chirurgico per rimediare alla situazione, da svolgersi entro un massimo di due settimane, in base alle disponibilità. Nel giro di pochissimi giorni sono stata chiamata (di domenica, tra l’altro) per l'intervento e ricoverata nel reparto di ortopedia, dove ho potuto constatare la disponibilità, la pazienza, la cura e l’attenzione rivolte ai pazienti da parte di tutto il personale sanitario e medico, nonché la pulizia e il decoro della struttura.

Il giorno successivo sono stata operata da un'équipe estremamente professionale ed empatica e, dopo una notte di osservazione, dimessa. È stata la mia prima esperienza di ricovero e di intervento chirurgico in assoluto e, aggiungerei, anche la mia prima esperienza in una struttura sanitaria pubblica a me sconosciuta, essendo fuori dalla mia regione di residenza. Non posso però esimermi dal complimentarmi per la rapida gestione della mia frattura, non solo da un punto di vista medico, ma anche per l’ambiente reso veramente accogliente e premuroso da tutto il personale sanitario, medico, infermieristico e ausiliario.

In tempi in cui il personale e il valore della nostra sanità pubblica sono spesso messi in discussione, ritengo importante rivolgere i miei complimenti all’ASL 1, al personale del Pronto Soccorso di Imperia e ai suoi collaboratori del servizio ambulanza. Un ringraziamento particolare va anche al reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Sanremo, guidato dal professor Sergio Ferraro, che con la sua équipe si è preso cura di me con professionalità, tempestività e una speciale attenzione al rapporto umano, oltre che medico.