Sanremo unita a difesa dell'ufficio postale: maggioranza e opposizione contro l'ipotesi di smantellamento

Questa mattina il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e i capigruppo di maggioranza e opposizione a Sanremo hanno inviato una lettera a Poste Italiane spa (direttore di filiale, ufficio via Galileo Galilei 393) come di seguito:

“Alcune fonti non ufficiali – si legge nella lettera – riferiscono l’intenzione da parte di Poste Italiana S.p. A. di smantellare l’ufficio postale ubicato a Sanremo in via Galileo Galilei civ. 393. Pur comprendendo l’esigenza di contrarre i costi, auspichiamo che tale ipotesi non trovi applicazione, in quanto l’ufficio di cui trattasi si trova in una zona ad alta densità demografica, la cui popolazione risulta costituita prevalentemente da persone anziane. Facile immaginare il disagio e il malcontento che verrebbero creati dal venir meno della disponibilità dell’ufficio postale.

Auspicando l’infondatezza dell’informazione pervenuta, desideriamo comunque esprimere, a nome di tutti i capigruppo, l’unanime richiesta di non portare avanti una simile azione. In attesa di riscontro, rimaniamo a disposizione per un eventuale confronto”.