Sanità, Ioculano (PD): "Un passo avanti importante per la neuropsichiatria infantile, nostra priorità"

"Da anni in Consiglio Regionale come Partito Democratico lavoriamo perché le lunghissime liste d'attesa nella neuropsichiatria infantile siano ridotte. Lo stanziamento di questo milione e 500mila euro servirà a velocizzare la presa in carico dei piccoli pazienti e fornire le prestazioni sanitarie nei tempi corretti. Con questo provvedimento non puntiamo solo a velocizzare i tempi di risposta del sistema sanitario ma anche al miglioramento dei servizi stessi, con un alleggerimento del carico sulle famiglie. L'approvazione dell’emendamento rappresenta un passo avanti importante, continueremo a monitorare la situazione per evitare che le liste d'attesa tornino ai livelli inaccettabili a cui si trovano oggi. L’attenzione alle persone più fragili, tanto più quando sono dei bambini, sarà sempre una nostra priorità", così il consigliere del Partito Democratico Enrico Ioculano sull'approvazione dell’emendamento sullo stanziamento di 1 milione e 500mila euro per la riduzione delle liste d'attesa nella neuropsichiatria infantile.