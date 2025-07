Sanremo: a ‘Bravo Jazz’ domenica prossima il live a San Costanzo di ‘Scott Hamilton Italian Quartet’

La rassegna Bravo Jazz prosegue nella sua dodicesima edizione con un appuntamento di altissimo profilo dedicato agli amanti del grande jazz internazionale. Dopo anni di crescita e programmazioni sempre più ricche, Bravo Jazz conferma anche nel 2025 la propria vocazione ad aprire finestre sul panorama jazzistico mondiale, portando sul palco del suggestivo borgo di San Costanzo artisti capaci di emozionare con talento, eleganza e storia. La Direzione artistica di Enzo Cioffi ha cercato quest’anno di muoversi a 360 gradi cercando di ampliare le possibilità coinvolgendo progetti Funk-Soul, Swing-manuche oltre che classiche Bop.



Domenica prossima (ore 21.45), A Bravo Jazz è atteso uno dei massimi interpreti del sax tenore mainstream: Scott Hamilton, per l’occasione accompagnato dal suo ormai rodato quartetto italiano. Hamilton – classe 1954, originario di Providence, Rhode Island – è noto in tutto il mondo per il suo suono rotondo, il fraseggio impeccabile e una dedizione assoluta alla tradizione jazzistica. Dai primi successi incisi per Concord Records, fino alle collaborazioni con leggende del calibro di Gerry Mulligan, Ray Brown e Benny Goodman, il sassofonista statunitense ha saputo mantenere intatta negli anni una coerenza stilistica che lo ha reso una vera icona del genere.

A San Costanzo si esibirà con i suoi compagni di lunga data del suo Italian Quartet:

Paolo Birro, pianoforte

Marco Micheli, contrabbasso

Alfred Kramer, batteria

Un trio affiatato, dal groove solido e dalla sensibilità rarefatta, già protagonista con Hamilton di incisioni discografiche e tournée europee.