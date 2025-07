Sanremo: rinviata a settembre un'eventuale decisione sulla struttura ricettiva e per disabili al Monastero del Carmelo

Verrà discussa dopo le vacanze la pratica relativa ad una struttura ricettiva, da costruire sul terreno del Monastero del Carmelo, nella zona di Coldirodi a Sanremo.

La decisione è stata presa ieri nel corso della conferenza dei capigruppo di maggioranza. L’intervento prevede la realizzazione di un di un’attività turistico-ricettiva a scopo sociale con annessi campo sportivo e auditorium, da realizzarsi in aree di proprietà dell’Ente Monastero delle Carmelitane Scalze posti immediatamente sottostanti al monastero stesso.

In pratica si vorrebbe realizzare una struttura dedicata al 50% per i disabili e per il restante ricettiva. Già a dicembre scorso la commissione paesaggistica aveva chiesto una sospensiva al progetto, ritenendo che lo stesso dovesse essere modificato mantenendo una maggiore separazione visuale fra il Monastero e il nuovo complesso, con la previsione di un abbassamento del corpo principale e uno spostamento verso valle dell’edificio.

La stessa commissione aveva chiesto la produzione di elaborati grafici aggiornati e fotoinserimenti dai principali punti di vista pubblici limitrofi oltre ad uno studio del verde in progetto. La riunione è stata aggiornata a dopo l’estate.