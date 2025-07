Imperia, Berrino (FdI): "Nessuna dietrologia in successo elettorale cdx, 5stelle si informino"

"Anche in politica è buona norma informarsi e studiare prima di parlare. Anzi, sarebbe buona norma, ma purtroppo non tutti la seguono. E così, nel tentativo di attaccare sempre e comunque l’avversario politico, che per taluni è nemico, ci si espone a figure barbine. È il caso dell’attacco del consigliere regionale ligure pentastellato Giordano, che ha richiesto l’intervento della Dia per l’anomalo (a dir suo) numero di voti preso dal centrodestra in provincia di Imperia. Per evitare figuracce, attacchi e polemiche, gli sarebbe bastato andarsi a studiare i voti presi a ponente dal centrodestra ad alcune delle ultime elezioni di carattere politico: europee 2019 58,7; regionali 2020 65,63; europee 2024 56,71; regionali 2024 60,12. Una tendenza che non riserva nessuna sorpresa con dati assimilabili a seconda delle votazioni, e che non dà adito a nessuna dietrologia. Il ponente e la provincia di Imperia sono da sempre un feudo elettorale del centrodestra per ragioni di scelta dei propri abitanti, per apprezzamento della politica di centrodestra e non certo per elemosinare contributi, come sussurrato. I cittadini del ponente scelgono liberamente e scelgono il centrodestra, e nello specifico nelle ultime tre tornate elettorali hanno premiato all’interno del centrodestra Fratelli d’Italia che è sempre risultato il primo partito della coalizione".

Così in una nota il senatore Gianni Berrino, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Imperia.