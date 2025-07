'Il festival delle ragazze', Elisabetta Dami incanta i bambini ai giardini Lowe (Foto e video)

Elisabetta Dami, ospite a "Il festival delle ragazze" incanta i bambini ai giardini Lowe a Bordighera.

La scrittrice ha presentato della sua reazione, il celebre Geronimo Stilton, e, in particolar modo, del suo ultimo libro "Il destino di un lupo", il secondo di una trilogia che si concluderà con l’uscita nel 2026 del capitolo finale, a più di settanta bambini che hanno ascoltato con attenzione e stupore i suoi racconti, tra storie di fantasia e vere esperienze di vita che l’hanno portata a viaggiare in ogni angolo del mondo. "Un incontro all’insegna del coraggio, della natura e dell’amicizia. Al centro del suo intervento, temi profondi e universali: il rispetto per la natura, l’importanza dell’aiuto reciproco e il coraggio di affrontare la vita senza paura. Parole semplici ma potentissime, che hanno acceso l’entusiasmo dei presenti e dato vita a un dialogo vivace e partecipato" - dicono le organizzatrici Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci - "Con un’eleganza sobria, un sorriso gentile e uno sguardo luminoso Elisabetta Dami, amatissima autrice e 'mamma' di Geronimo Stilton, ha conquistato i cuori dei piccoli partecipanti a Il Festival delle Ragazze".

L'incontro, che è stato proposto in collaborazione con la Rari Nantes Bordighera Asd, si è concluso con la promessa di nuove collaborazioni future con 'Il Festival delle ragazze', in un clima di entusiasmo e gratitudine, e con la consegna, a ogni intervenuto, di un simpatico attestato di partecipazione. "Un appuntamento che ha lasciato un segno, non solo nei bambini, ma anche negli adulti presenti, ricordando a tutti quanto siano fondamentali i valori trasmessi attraverso i libri e le buone storie" - sottolineano le organizzatrici.