Torna il Ghost Tour Triora con le “Tele Infernali”

Sabato 26 luglio Autunnonero dà appuntamento a Triora dopo due date sold out per una nuova serata di mistero con il Ghost Tour, l’esperienza narrativa immersiva ideata da Andrea Scibilia che ha conquistato il pubblico con le sue atmosfere notturne, i luoghi simbolo del borgo e le storie tratte da leggende, cronache d’epoca e documenti del celebre processo per stregoneria.

A guidare il percorso saranno due nuovi Storyteller: Ambra Ghiglione e Kevin Ginulla, che condurranno i partecipanti lungo le tappe del tour evocando personaggi, episodi e testimonianze che hanno segnato la storia oscura di Triora. Tra queste, la figura di Franchetta Borelli, una delle principali accusate nel processo del 1587. Una figura emblematica, che incarna il destino di tante donne perseguitate in un’epoca di sospetto e crudeltà, e che ancora oggi sembra chiedere ascolto, tra i ruderi e i silenzi della “Cabotina”.

Ma la serata non finirà con il Ghost Tour. Il percorso narrativo potrà essere integrato con un’esperienza speciale. A mezzanotte, nel suggestivo sagrato della chiesa di San Bernardino, prenderà infatti vita un nuovo Ghost Tour Extra: “Tele Infernali”, un laboratorio creativo notturno condotto dalla Storyteller, pittrice e make-up artist Marta Laveneziana.

L’esperienza si ispira agli affreschi infernali della chiesa, dedicati ai sette vizi capitali: ira, superbia, invidia, avarizia, lussuria, gola e accidia. Guidati da Marta, i partecipanti daranno forma, con pennelli e colori, a una visione collettiva dell’inferno, reinterpretando i peccati attraverso l’immaginazione, in un processo creativo dal forte impatto simbolico. Le tele verranno poi esposte al Museo Civico di Palazzo Stella, diventando parte di un’opera corale nata dall’incontro tra arte e narrazione.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Partenza Ghost Tour: ore 22:00, all’inizio del centro storico.

Inizio “Tele Infernali”: ore 00:00, nel sagrato della chiesa di San Bernardino.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest