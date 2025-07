Riva Ligure: questa sera torna l'appuntamento con 'Sale in Zucca', Alessandro Di Battista presenta il suo nuovo libro

Giovedì 24 luglio, alle ore 21.15 in piazza Matteotti, Alessandro Di Battista, presenterà il suo ultimo libro, Democrazia deviata: Perché non ha più senso parlare di governo del popolo, appena uscito in libreria.

Nel saggio, Di Battista analizza le ragioni della crescente disaffezione dei cittadini verso la politica, a partire dal crollo dell’affluenza elettorale: dal 85,65% del 1979 al 48,13% delle ultime elezioni europee. Una crisi che, secondo l'autore, nasce dalla percezione di una democrazia svuotata, dove il potere decisionale si è spostato dalle istituzioni pubbliche ai centri economici e finanziari. Critiche anche al ruolo dei media, accusati di rilanciare fake news e narrazioni belliciste, e alle scelte dell’Unione Europea sul riarmo.

Alessandro Di Battista è scrittore, reporter e attivista. Dopo aver lasciato la politica attiva nel 2018, ha prodotto documentari e reportage su temi internazionali per Il Fatto Quotidiano e TvLoft. Dal 2023 porta nei teatri italiani due monologhi: uno su Julian Assange, l’altro sul conflitto in Palestina. È fondatore dell’associazione culturale “Schierarsi”. Prima di Democrazia deviata, ha pubblicato il bestseller Scomode verità.

La rassegna, promossa dal Comune e curata dal giornalista Claudio Porchia, proseguirà fino al 28 agosto con un ricco calendario di appuntamenti. Sul palco si alterneranno autori, giornalisti, attori e protagonisti del panorama culturale, in un dialogo aperto e diretto con il pubblico. Gli incontri si terranno tutti in piazza Matteotti, con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero. Sotto il programma completo.

Giovedì 31 luglio - Fulvio Damele “La partita fantasma” e Stefano Pezzini Sull’onda del gusto ligure

La partita fantasma è una spy story tra guerra e dopoguerra, ricca di intrighi, azione, amore e amicizia, ambientata tra la Riviera ligure e scenari internazionali. Al centro, una misteriosa partita di carburante e una rete segreta legata ai nazisti in fuga. Tra spie, giovani eroi e colpi di scena, si intrecciano sport, storia e memoriaSull’onda del gusto ligure è un viaggio nella tradizione culinaria ligure, tra storia, prodotti tipici e ricette rivisitate dallo chef stellato Claudio Pasquarelli. Frutto di cinquant’anni di esperienza, celebra la cucina povera e autentica delle origini. Il libro unisce aneddoti, immagini e un capitolo dedicato ai vini liguri.

Venerdì 8 agosto - Antonio Padellaro “Antifascisti Immaginari”

Antifascisti Immaginari di Antonio Padellaro contrappone gli eroi veri della Resistenza ai teatrini mediatici sull’eredità del fascismo. Tra immagini storiche e polemiche attuali, il libro denuncia l’ipocrisia politica e televisiva. Con un’introduzione di Marco Travaglio, smaschera le finzioni del dibattito pubblico.

Giovedì 21 agosto - Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto - Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale.