Domani la prima visita guidata gratuita alla scoperta della parte storica di Sanremo

Prenderanno il via domani le visite guidate inserite nel programma estivo del Museo Civico. Tutti i partecipanti saranno portati alla scoperta della parte storica della città con un tour, della durata di circa due ore, del Museo e della Pigna. L’appuntamento per tutti i partecipanti è alle ore 21 in Piazza San Siro. La partecipazione è gratuita. Le visite, curate dall’esperto Marco Macchi, proseguiranno tutti i venerdì fino al 12 settembre.

Intanto si è svolto ieri sera, con un grande successo, il primo laboratorio dedicato ai bambini. L’incontro, dal titolo “Colori in gioco”, ha infatti registrato una numerosa partecipazione di pubblico. Il prossimo laboratorio è in programma mercoledì 30 luglio quando, alle ore 21 presso il museo, è prevista una visita guidata delle collezioni archeologiche per conoscere i “primi sanremesi”. Un laboratorio pratico, per genitori e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, sul riconoscimento degli utensili preistorici e sul loro utilizzo. Evoluzione della lavorazione della pietra dal Paleolitico al Neolitico, dal chopper al bifacciale alle punte di freccia e all’ascia in pietra levigata. Riconoscimento pratico delle ossa degli animali preistorici, fonte primaria di cibo per l’uomo del Paleolitico. I ragazzi potranno sperimentare manualmente il contatto con i reperti veri (normalmente visibili solo nelle vetrine espositive del museo) e provare loro stessi ad utilizzarli.