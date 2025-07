Cucina ligure tra tradizione e innovazione: a Bordighera torna 'Un mare di sapori' (Foto e video)

Cucina ligure tra tradizione e innovazione al centro dell'edizione 2025 di 'Un mare di sapori'. La manifestazione enogastronomica, che riunisce i migliori ristoratori locali che daranno vita a un itinerario del gusto dove ogni piatto diventa omaggio alla tradizione ligure rivisitata con creatività, andrà in scena il 28, il 29 e il 30 luglio dalle 19 all'1 sul lungomare di Bordighera.

L'evento, ideato da Confcommercio Bordighera, quest'anno è giunto alla decima edizione. "Nel cuore della Riviera di Ponente, la città di Bordighera si fa cornice d'eccezione di uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate ligure, la decima edizione di 'Bordighera un Mare di Sapori'" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "E' una delle manifestazioni che, edizione dopo edizione, si è trasformata in un simbolo di eccellenza, autenticità e convivialità, che promuove e valorizza le radici culinarie del territorio. La decima edizione sarà una vera celebrazione della cucina ligure, tra tradizione e innovazione, tra artigianalità e alta cucina. Dieci anni di Un Mare di Sapori significa dieci anni di eccellenza e dieci anni di successo. Comune di Bordighera, Confcommercio e operatori confermano la loro collaborazione per l'evento che esalta la creatività dei ristoratori locali e valorizza la qualità dei prodotti del territorio nel contesto unico del lungomare Argentina, che diventa centro di gusto e convivialità. Un Mare di Sapori, così come Un Paese di Sapori, porta con sé ì frutti di una sinergia cresciuta nel tempo per sostenere il settore turistico, cruciale per l'economia cittadina, grazie a eventi strategici che creano valore e attrattività e che sono aderenti al Piano di Sviluppo 2021 — 2030. Un ringraziamento a tutti i ristoratori: senza il loro talento, Bordighera oggi non potrebbe essere riconosciuta come un punto di riferimento per l'enogastronomia di pregio".

L'evento organizzato da Confcommercio e comune di Bordighera con il patrocinio della Regione Liguria, è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e attesi della città delle palme. "Bordighera un Mare di Sapori compie dieci anni e lo fa con la maturità di un evento che ha saputo crescere con eleganza, coerenza e visione. Come presidente di Confcommercio Bordighera sono profondamente orgoglioso del percorso fatto insieme al comune di Bordighera, alla Regione Liguria e a tutti gli operatori che, con passione e dedizione, contribuiscono ogni anno al successo di questa manifestazione" - commenta Jean Pierre Novembre, presidente di Confcommercio Bordighera - "In questi dieci anni abbiamo trasformato un’idea in un simbolo: un evento che racconta la nostra identità territoriale, esaltando le eccellenze enogastronomiche del Ponente ligure in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo: il lungomare Argentina".

“Un Mare di Sapori” si sviluppa come una passeggiata del gusto a cielo aperto con postazioni gastronomiche affidate ai ristoratori, che propongono piatti ispirati alla cucina ligure con un'attenzione particolare alla stagionalità e alla qualità delle materie prime. "I ristoratori locali saranno, come sempre, protagonisti di un percorso di gusto che coinvolgerà il pubblico in un'esperienza sensoriale autentica. A loro va il nostro ringraziamento più sincero: sono ambasciatori quotidiani della qualità e dell’identità del nostro territorio" - afferma Novembre.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente agli show, che si svolgeranno in uno spazio attrezzato con schermi e regia audio-video, pensato per offrire un'esperienza coinvolgente e formativa anche per appassionati e operatori del settore. Ad accompagnare le serate, una programmazione musicale raffinata e discreta, in sottofondo emozionale che accompagnerà i momenti della degustazione. "Un momento di grande rilievo nell’ambito della manifestazione sarà la serata del martedì, che ospiterà un evento speciale dedicato a una delle più iconiche espressioni della cucina ligure: il pesto al mortaio. Quest’anno, la presenza di chef stellati e il prestigioso show dedicato al pesto al mortaio, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale del Campionato Mondiale di Genova, rappresentano un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione del nostro patrimonio gastronomico. Si terrà una gara eliminatoria ufficiale, valida per la selezione di un concorrente che parteciperà alla finale mondiale prevista a Genova nel 2026. I partecipanti sì sfideranno nella preparazione del pesto secondo l’antica ricetta tradizionale, utilizzando esclusivamente mortaio e pestello in marmo e legno, in un’atmosfera di sana competizione e valorizzazione dell’artigianalità gastronomica. La gara sarà valutata da una giuria tecnica qualificata, che selezionerà il vincitore della tappa di Bordighera. Ospite d'onore della serata sarà Roberto Panizza, riconosciuto come 'il Re del Pesto' e ideatore del Campionato Mondiale, che guiderà il pubblico attraverso i segreti di questa antica preparazione, tra tecnica, cultura e passione" - svela Romolo Giordano - "Un'occasione unica per celebrare la tradizione ligure nella sua forma più autentica, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che unisce emozione, manualità e sapori inconfondibili. Il nostro obiettivo, oggi più che mai, è duplice: sostenere l'economia locale, creando opportunità concrete per le imprese del territorio, e al tempo stesso rafforzare l’immagine di Bordighera come città elegante, viva, protagonista del turismo esperienziale e della cultura gastronomica ligure. Un Mare di Sapori non è solo una manifestazione: è una dichiarazione d’amore per Bordighera, per il suo mare, la sua terra, la sua gente e sono certo che questa edizione 2025 saprà lasciare, ancora una volta, un segno indelebile nei cuori di chi parteciperà"

La manifestazione, ha visto una crescita costante nelle edizioni precedenti, attirando un pubblico sempre più numeroso e internazionale: la scorsa edizione ha visto un'affluenza di oltre 20.000 presenze. "L'edizione 2025 sì propone dì consolidare ulteriormente questo successo, offrendo un’esperienza enogastronomica di alto livello che valorizza le tradizioni culinarie locali in un contesto di prestigio. A impreziosire ulteriormente l’edizione numero dieci di 'Bordighera Un Mare di Sapori', sarà la presenza della regione ospite: il Piemonte, una terra dalla profonda tradizione enogastronomica, conosciuta in tutto il mondo per la qualità delle sue materie prime e per la raffinatezza della sua cucina" - fa sapere Jean Pierre Novembre, presidente di Confcommercio Bordighera - "A rappresentarla saranno tre chef stellati d’eccezione: Alessandro Boglione del ristorante Gastronomia Urbana di Alba, Massimo Camia del ristorante Massimo Camia di Novello e Fabio ingallinera del ristorante Il Nazionale di Vernante. Ognuno di loro porterà la propria visione contemporanea della cucina piemontese, reinterpretando piatti della tradizione con creatività ed eleganza. Durante lo spazio dedicato allo show cooking. Romolo Giordano porterà la sua profonda cultura enogastronomica sul palco del nostro cooking show. Sarà lui infatti a moderare l’evento, accompagnandoci con competenza e passione in un nanne Na viaggio nel gusto. Ogni serata sarà un’occasione unica per assistere alla preparazione di piatti d’autore, che valorizzano le eccellenze delle materie prime italiane, con uno sguardo contemporaneo alla nelle n sostenibilità e all’equilibrio tra estetica e gusto".

"A fianco degli chef, vi sarà la competenza di sommelier professionisti dell’ ASPI (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) che accompagneranno ogni creazione con una selezione curata la sua di vini del territorio ligure e piemontese, guidando il pubblico in un percorso sensoriale completo, tra aromi, consistenze e armonie" - aggiunge Piero Sattanino - "Per l’occasione, i ristoranti coinvolti nell'evento proporranno un menù speciale ispirato ai sapori del territorio piemontese, un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso le colline delle Langhe, il Monferrato e le Alpi piemontesi, pensato per far conoscere al pubblico l'eccellenza gastronomica di de una delle regioni più premiate d'Italia".