Sanremo, da lunedì i lavori di ripristino degli asfalti in molte zone cittadine

Prenderanno il via lunedì a Sanremo i lavori di ripristino dei tratti di strada interessati dalla posa della fibra. Gli interventi, a cura della Fibercop, riguarderanno il ripristino parziale della carreggiata oggetto degli scavi, con l’asfalto che sostituirà la copertura temporanea gettata per il periodo di assestamento del terreno.

Le operazioni riguarderanno il tratto compreso tra strada Solaro e strada carrozzabile San Lorenzo, oltre alla zona a monte della frazione San Giacomo, lungo via Senatore Ernesto Marsaglia.

A settembre la posa della fibra proseguirà in altre zone della città, con un allargamento del servizio anche nelle zone collinari. Tra le più coinvolte, la frazione di Bussana con l’interessamento di via Genova, via Marsala, via Geva, via Tre Fontane, via Rustici Inferiore, via Giulio Cesare e traverse. Successivamente, a conclusione di ogni singolo lavoro, si procederà anche in quelle zone con la riasfaltatura.