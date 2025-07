“Estate Lab”: successo per il progetto estivo organizzato da Sei Cpt a Sanremo

Un’estate vissuta con energia, passione e tanta voglia di crescere: si sono conclusi con grande soddisfazione i laboratori estivi “Estate Lab” organizzati da S.E.I.-C.P.T. presso la sede di Sanremo, un progetto educativo pensato per promuovere l’autonomia, l’inclusione e il benessere dei ragazzi attraverso il fare.



Durante le settimane di attività, i partecipanti hanno sperimentato laboratori del saper fare, momenti di gioco condiviso, esperienze di relax e uscite sul territorio, in un clima sereno e coinvolgente. Il percorso ha avuto come filo conduttore il concetto di “saper fare per essere”, un approccio che permette di acquisire competenze utili alla vita quotidiana e rafforzare il senso di sé, relazionandosi con gli altri in modo positivo.



"Desidero ringraziare di cuore la collega Daniela Dattola, che ha seguito con passione e competenza ogni fase del progetto", dichiara *Rocco Trimarchi*, responsabile della sede di Sanremo. "Il suo impegno costante, la sua empatia e la capacità di creare legami autentici hanno fatto la differenza. Il successo di questi laboratori è anche merito suo. Ha saputo costruire un ambiente accogliente in cui i ragazzi si sono sentiti protagonisti e valorizzati. Questo è il tipo di esperienza che lascia il segno, non solo nei partecipanti ma anche nelle loro famiglie."



Accanto a lei hanno lavorato con professionalità e dedizione i docenti Carmine Esposito, Chiara Rosati e Francesca Mezzanotte, che hanno contribuito in modo fondamentale alla riuscita del progetto, mettendo in campo competenze, creatività e attenzione ai bisogni di ciascuno. E proprio dalle famiglie arrivano parole piene di riconoscenza: "Con il vostro lavoro si può credere in una società civile dove ogni persona possa sentirsi valorizzata, apprezzata e parte attiva del mondo in cui vive" dice la mamma di Penelope



"Per il nostro ragazzone è stato un periodo di grande entusiasmo, e noi in famiglia abbiamo percepito i benefici ogni giorno. La vostra presenza è stata una vera ventata d’amore" commenta la Mamma di Matteo. "Sono contento per Gaia: si è divertita, era orgogliosa di raccontarci tutto e felice di farci assaggiare ciò che preparava. Si sente utile e inizia a credere in sé stessa. Per lei, questa esperienza è stata importante per sentirsi meno 'diversa' e più capace" afferma il Papà di Gaia. "Mia figlia ha potuto imparare attività di cucina, gioco condiviso e relax... Si è divertita tanto. Bellissime le gite" la Mamma di Giorgia



Anche il direttore Francesco Castellaro ha voluto sottolineare il valore di questa esperienza: "Questi laboratori dimostrano come si possa fare educazione vera, a partire dalla quotidianità e dal contatto umano. Il ‘saper fare’ diventa strumento per essere, per costruire autonomia e dignità. Continueremo a sostenere iniziative come questa che mettono al centro le persone, i loro bisogni e i loro desideri."



L’esperienza estiva si chiude quindi con un bilancio più che positivo, con la speranza – condivisa da operatori, famiglie e ragazzi – che questo non sia un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso che prosegua e si arricchisca nel tempo. Perché quando un laboratorio diventa uno spazio di crescita e relazione autentica, l’educazione esce dai confini e si fa vita.