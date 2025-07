Ventimiglia: il 28 luglio la terza tappa di "Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il tour"

La terza tappa di “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il tour” sarà al Teatro Romano nell’Area Archeologica di Nervia, a Ventimiglia, per il gran finale dell’Albintimilium Theatrum fEst. Lunedì 28 luglio 2025, alle ore 21, fra le pietre di uno dei più prestigiosi beni archeologici della Liguria, sarà il giornalista e scrittore Massimo Minella a raccontare l’esperienza di Pier Paolo Pasolini lungo le coste italiane nell’estate del 1959 e ad accostare a questo documento d’autore le riflessioni sue e di altri testimoni dell’epoca contemporanea. Un omaggio a uno dei più grandi scrittori italiani a 50 anni dalla morte, avvenuta all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975, in un progetto di Sergio Maifredi e Massimo Minella, che lo ha scritto insieme a Danila Suzzi e lo porta in scena con le musiche originali eseguite dal vivo da Edmondo Romano.

La storia di “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il tour” inizia nel giugno 1959: Arturo Tofanelli, direttore della rivista “Successo”, riceve nel suo ufficio di Milano Paolo Di Paolo, un fotografo molto apprezzato e conosciuto. Di Paolo però non si limita a scattare fotografie, sa scrivere e anche bene e per conto della rivista di Tofanelli ha già curato diversi servizi giornalistici. Di Paolo propone a Tofanelli un reportage sulle spiagge italiane. Lui lo ascolta e risponde: «Quest’anno dovrai limitarti alle fotografie, per la scrittura ho un’altra idea, sarai affiancato da un giovane molto bravo, Pier Paolo Pasolini». Inizia così “La lunga strada di sabbia” un lungo servizio sulle spiagge italiane, migliaia di chilometri lungo tutte le coste italiane che Pasolini compie a bordo di una Fiat 1100. Lontano dalle cartoline patinate e dai cliché turistici, Pasolini fa un’analisi acuta sulle trasformazioni sociali, culturali e paesaggistiche di un’Italia in rapida modernizzazione: incontri con gente comune, descrizioni imprevedibili di luoghi spesso marginali e riflessioni profonde. Il risultato sarà un reportage atipico che conduce il lettore in un viaggio in un paese in bilico tra la conservazione delle proprie radici e l’irrompere del miracolo economico. Nella prima tappa Pasolini parte da Ventimiglia, tocca Sanremo e va al casinò, poi prosegue verso Alassio, pensa a Spotorno dove vive l’amato poeta Camillo Sbarbaro ma non si ferma, per arrivare a Genova. Prosegue poi per il Tigullio, fino ad arrivare all’estremo levante della Liguria, La Spezia e Lerici.



“Pasolini. La Lunga strada di sabbia. Il tour” si conclude con il gran finale del 12 settembre al Palazzo Reale di Genova.

Lo spettacolo è preceduto alle ore 19.30 da “Il Greco in tasca live”, una lezione di greco per tutti tenuta da Stella Tramontana, professoressa di greco e latino amatissima dagli studenti che la seguono anche on line, oltreché scrittrice, attrice e sommelier. Dopo Chiavari, Luni e Portovenere è l’ultima lezione estiva. Non c'è da temere: non si tratta di noiose e scolastiche lezioni di grammatica greca, bensì di pillole di saggezza, di viaggi fatti di parole alla scoperta di una lingua che può dirci ancora molto. Un viaggio tra storia, cultura, lingua e letteratura: per avvicinarci, imparare, riflettere, e magari amare le lingue che studiamo a scuola. Per poi scoprire, forse con un moto di inaspettato stupore, che il greco antico… all’apparenza così lontano, difficile, intraducibile, inavvicinabile… in realtà, non solo lo conosciamo già ma, addirittura, lo parliamo già!

Con “Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il Tour” e “Il Greco in tasca live”, prodotti da Teatro Pubblico Ligure si conclude l’Albintimilium Theatrum fEst, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, con il contributo della Fondazione De Mari, in collaborazione con l'Area Archeologica di Nervia. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita on line su www.comune.ventimiglia.im.it a 15.50 euro, oppure presso l’Ufficio Manifestazioni di piazza XX Settembre 1 il lunedì dalle 9 alle 13 a 15 euro o presso il Teatro Romano un’ora prima dello spettacolo a 15 euro. Informazioni al 351 4472182 o su info@teatropubblicoligure.it. Per partecipare a “Il Greco in tasca” biglietto a 5 euro o compreso nel biglietto dello spettacolo, ma è necessaria la prenotazione al 351 4472182 (solo whatsapp) o su info@teatropubblicoligure.it

Il Festival fa parte della terza edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo. Guerre, porti, mercati, civiltà”, vincitore per il terzo anno consecutivo, unico in Liguria, del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura”. Con questo progetto mette in rete tutti i musei, le fortezze e le aree archeologiche della Liguria tutelati dalla Direzione regionale dei Musei Nazionali Liguria. I teatri e gli anfiteatri romani, cuore del patrimonio archeologico della Liguria, tornano così a ospitare i testi teatrali per cui erano stati costruiti.

L’Albintimilium Theatrum fEst, arrivato alla quinta edizione, è ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, con il contributo della Fondazione De Mari, in collaborazione con l’Area Archeologica di Nervia. Fa parte della terza edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo. Guerre, porti, mercati, civiltà”, vincitore per il terzo anno consecutivo, unico in Liguria, del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei luoghi della cultura”. Con questo progetto mette in rete tutti i musei, le fortezze e le aree archeologiche della Liguria tutelati dalla Direzione regionale dei Musei Nazionali Liguria.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui siti www.teatropubblicoligure.it e www.comune.ventimiglia.im.it, facebook. Instagram, youtube di Teatro Pubblico Ligure

BIGLIETTI:

• online all’indirizzo: www.comune.ventimiglia.im.it € 15,50

• presso l’ufficio Manifestazioni in Piazza XX Settembre, 1 – 3° piano lunedì dalle 9.00 alle 13.00 ad € 15,00

• presso il Teatro Romano la sera stessa degli spettacoli € 15,00

Per informazioni Ufficio Manifestazioni teatro@comune.ventimiglia.im.it tel. 0184 6183225.

Per informazioni sull’area archeologica drm-lig.albintimilium@beniculturali.it - tel 0184 252320.

Il progetto “Parole antiche per pensieri nuovi” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è sostenuto da Ministero della Cultura, Bando nazionale del Ministero per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura. Con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria.

“Albintimilium Theatrum fEst” ideato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Ventimiglia e Provincia di Imperia.

LINK ALLA RICOSTRUZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO IN 3D: https://nervia.beniculturali.it/entra-nel-teatro/