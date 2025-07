Sanremo: con 'Plogging Challenge for the Whales' successo per la manifestazione 'Sportivi per natura in riviera' (Foto)

La mattina di giovedì 17 luglio si è svolta una nuova edizione della Plogging Challenge for the Whales, organizzata dal Comitato Organizzatore Sanremo Marathon in collaborazione con l’associazione I Deplasticati e con le società sportive Asd Pro San Pietro, Sanremo Rugby, Sanremo Sport and Tourism e Sportiamo, nell’ambito del progetto "Sportivi per Natura in Riviera".

L’iniziativa si è svolta presso Pian di Poma, a Sanremo, coinvolgendo bambine, bambini, ragazze e ragazzi in una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente e alla sensibilizzazione ecologica, all’insegna dello sport e della sostenibilità. Dopo una breve introduzione a cura del gruppo I Deplasticati, durante la quale si è parlato dell’importanza di ridurre l’uso della plastica e proteggere il mare e la sua biodiversità, i giovani partecipanti si sono messi all’opera per ripulire le aree verdi adiacenti agli impianti sportivi.

Al termine dell’attività, tutti i partecipanti sono stati premiati per l’impegno dimostrato nella tutela del territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: promuovere la pratica sportiva e al tempo stesso diffondere una cultura del rispetto ambientale, incoraggiando comportamenti sostenibili e responsabili.

Questo evento fa parte del progetto "Sportivi per Natura in Riviera", con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che insegna l'importanza della tutela dell'ambiente e i benefici dell'attività sportiva.

I Deplasticati è un gruppo sanremese nato nel febbraio 2019, impegnato nel ponente ligure con attività di raccolta rifiuti, laboratori di sensibilizzazione per bambini e progetti informativi sulla riduzione della plastica. Il loro obiettivo è promuovere buone pratiche quotidiane per una vita senza plastica, coinvolgendo cittadini, scuole e realtà locali.

"Un sentito ringraziamento a tutti i bambini e ragazzi, dicono gli organizzatori, che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando attenzione, cura e senso di responsabilità verso l’ambiente. Grazie anche alle famiglie, agli educatori e ai volontari per il prezioso supporto.

Un ringraziamento speciale alla Fondazione Compagnia di San Paolo per il sostegno al progetto "Sportivi per Natura in Riviera", e all’associazione I Deplasticati, e alle società sportive Asd Pro San Pietro, Sanremo Rugby, Sanremo Sport and Tourism e Sportiamo per la collaborazione attiva e l’impegno condiviso nella promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. Per ulteriori informazioni è possibile seguire il sito ufficiale del progetto Sportivi per Natura in Riviera: sxn.sanremomarathon.it e le pagine social ufficiali del Comitato Organizzatore Sanremo Marathon (Facebook ed Instagram)".