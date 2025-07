Bordighera celebra Santa Maria Maddalena, festa in piazza con Lu Barbalùcou

Musica e divertimento a Bordighera Alta. Questa sera, martedì 22 luglio, grande festa nella suggestiva piazza del Popolo nel centro storico per ricordare la ricorrenza di Santa Maria Maddalena, a cui è dedicata la secentesca chiesa, vero gioiello di stile rococò, che domina la piazza.

A rendere speciale la serata, organizzata dall’associazione bordigotta La Pria Presiuza in collaborazione con l’associazione Balbosco d’Oc, ci penserà Lu Barbalùcou, gruppo folk originario della valle del Paillon, nel nizzardo, fondato nel 2016 da Noël Delfin, alla voce, alla chitarra e al mandolino, e Jeff Torre, alla voce e alle percussioni, a cui si sono poi aggiunti Nadine Bentivoglio, alla voce e all'accordéon, e Laurent Pocquet alla voce e al contrabbasso.

"A partire dalle 21, proprio sull’acciottolato che distingue il paese alto, materiale povero da cui prende il nome l’associazione stessa della Pria presiuza, risuoneranno le note festose folk delle musiche tradizionali rivisitate dai Barbalùcou con un’energia rock tutta particolare che unisce musiche del repertorio francese a sonorità tipiche delle valli piemontesi" - fanno sapere gli organizzatori - "Musica e canto per far ballare anche chi non ha mai provato a muoversi a ritmo in un’atmosfera assolutamente unica. Un'occasione per assaporare insieme un’indimenticabile serata di balli e musiche folk, nella magica cornice di Bordighera Alta. Il termine nizzardo Barbalùcou si può tradurre in italiano 'tipi bizzarri' ed è proprio quello che penserete conoscendoli di persona!".