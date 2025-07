Torna 'Mareabilia' a Diano Marina: una giornata tra benessere, movimento e inclusione per tutti

Tutto pronto per la terza edizione di “Mareabilia” l'evento in cui le attività sanitarie si fondono con quelle ricreative, per una giornata dedicata movimento e al benessere, per grandi e piccini. Il 26 luglio presso il porticciolo turistico di Diano Marina, dalle 9 alle 12, si terranno momenti ludici e non, come ad esempio un giro in barca dedicato a persone con disabilità, oltre a dibattiti su diversi temi sanitari e di benessere fisico. Sarà occasione per parlare di screening oncologici e infettivologi, del rischio cardiovascolare, misurazioni posturali e realtà virtuale, concetti di primo soccorso e vita attiva e movimento.

“Colgo l'occasione – afferma il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - per ringraziare tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Invito la cittadinanza a partecipare all’iniziativa perché Mareabilia è la concreta possibilità dove far incontrare attività sanitarie e attività ricreative. Un connubio altamente coinvolgente che mette al centro il benessere fisico e per parlare e affrontare temi sempre più rilevanti come l’importanza del movimento quale deterrente per la cronicizzazione e il mantenimento delle funzioni vitali e dell’autonomia.”

"Mareabilia rappresenta perfettamente l’obiettivo delle politiche sociali che mettono al centro la persona, valorizzando ogni abilità e promuovendo l’autonomia attraverso esperienze positive, accessibili e condivise" dichiara l'assessore Sabrina Messico "Insieme ad ASL1, a GM, a Fishing Diana e agli altri preziosi partner, abbiamo costruito una giornata capace di coniugare prevenzione sanitaria, inclusione e momenti ricreativi. Un’occasione che testimonia come la salute non sia solo assenza di malattia, ma anche partecipazione, socialità, qualità della vita. Invito con entusiasmo tutta la cittadinanza a partecipare a questa terza edizione perché il benessere è un diritto, ma anche un percorso che si può – e si deve – vivere insieme”.

“Mareabilia richiama foneticamente il concetto di meraviglia, sposando l'ambiente del mare con le abilità residue che devono essere stimolate attraverso il movimento per mantenere l'autonomia. Un politica – sottolinea Nicola Massabò presidente della Asd Fishing Diana – a favore del movimento come afferma l'OMS, in contrasto alla disabilità favorendo l'autonomia residua nella popolazione diversamente abile attraverso il controllo del sistema sanitario. E' proprio questo il motivo della collaborazione con Asl1 che insieme a Fishing Diana proporrà, con le sue barche, il movimento sul mare.”

“Mareabilia” è patrocinato da Asl1, Comune di Diano Marina, Fishing Diana e Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attivià Subacquee (sez. prov.le di Savona).