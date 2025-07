Grande successo sabato scorso per il concerto del Coro ANC Ventimigliese al Teatro Romano di Ventimiglia

Una serata carica di emozioni, musica e storia, quella svolta nella splendida cornice del Teatro Romano di Ventimiglia, dove il Coro dell’Associazione Nazionale Carabinieri Ventimigliese ha regalato al pubblico un concerto indimenticabile. L’evento, ideato, organizzato e presentato dal presidente del coro Rino Aliquò, ha rappresentato un momento di grande valore culturale e comunitario. La manifestazione è iniziata con l’affascinante esibizione della Rappresentativa Comunale degli Sbandieranti dei Sestrieri e Musici del Libero Comune Marinaro APS con il loro presidente Raffaele Regina, che hanno dato il via alla serata con energia e colore.

A seguire, il palco è stato animato dalle esibizioni dei professori del coro, tra cui la straordinaria soprano Nadiia Karpova, il violinista Salvatore Burgio e il maestro del coro Dario Amoroso, alla fine della loro esibizione il Coro ha eseguito un repertorio vario e ricercato, spaziando tra brani lirici, sacri e tradizionali interpretando ogni brano con intensità e sentimento ricevendo alla fine di ogni esecuzione calorosi applausi e coinvolgendo il pubblico che ha partecipato cantando rendendo unica l’atmosfera del teatro. Particolarmente apprezzate le esibizioni dei solisti del coro, che hanno arricchito l’esecuzione con momenti di grande espressività. Il tutto si é svolto dietro la direzione del Maestro del coro Dario Amoroso che ha diretto sia i musicisti che il coro con grande sensibilità.

Tra gli interventi istituzionali, significativa la presenza dell’Assessore al Turismo Dott.ssa Serena Calcopietro, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Ventimiglia , che ha elogiato l’iniziativa, definendola “una idea geniale” e ha voluto personalmente ringraziare l'ideatore e presidente del Coro Rino Aliquò per l’impegno e la passione con cui ha reso possibile l’evento. sottolineato l’importanza della cultura come veicolo di identità e coesione. Non è mancato un prezioso contributo storico a cura del Dott. Sergio Pallanca, che ha arricchito la serata con un affascinante excursus sulla storia della città di Ventimiglia e del suo patrimonio culturale, suscitando interesse e partecipazione.

A conclusione della serata, il presidente del Coro Rino Aliquò ha ringraziato tutto il pubblico, gli artisti e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa. In particolare Il Comune di Ventimiglia per il patrocinio e all'Assessore al Turismo Dott.ssa Serena Calcopietro, la Dott.ssa Valentina Fiore direttrice dell’Area Archeologica di Nervia, il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia e suoi figuranti, il Dott. Sergio Pallanca per il prezioso contributo storico culturale, la Rappresentativa Comunale degli Sbandieranti dei Sestrieri e Musici del Libero Comune Marinaro APS presidente Regina Raffaele, la protezione civile dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri e in chiusura, i saluti ufficiali da parte del Presidente dell’ANC di Ventimiglia, Ernesto Fresca Fantoni, che ha sottolineato l’importanza di queste occasioni per rafforzare il legame tra tradizione, arte e cittadinanza.

Un evento che ha saputo esaltare la voce del coro e dei suoi solisti, fondendola con la bellezza del luogo e con il significato profondo della memoria collettiva. Una serata, tra musica, storia e spirito di comunità, che ha lasciato un segno nel cuore dei presenti.