Sanremo: detenuto provoca un incendio, Pagani (UilPa) "La situazione è sempre più grave, urgono interventi"

“Non c’è più tempo: 260 detenuti su 223 posti disponibili e gestiti da 155 operatori (30 in meno assenti da tempo) del corpo di Polizia Penitenziaria nel carcere di Valle Armea a Sanremo”. Sono le parole di Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa Penitenziari, sulla situazione sempre più difficile all’interno della casa circondariale matuziana. “Una situazione – prosegue Pagani - di per sé complicatissima, ma resa ancora più difficile dalla presenza di reclusi affetti da patologie mentali non adeguatamente curati e gestiti e da scelte organizzative che potrebbero come minimo essere migliorate”.

Nella giornata di ieri un detenuto, probabilmente in stato di ubriachezza, è salito sul tetto dei passeggi mentre un altro, in serata, ha provocato un incendio nel reparto di isolamento. Tutti fattori che si ripercuotono pesantemente sui carichi di lavoro degli operatori, sottoposti a turni anche superiori alle 12 ore continuative.

“Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria – prosegue Pagani - sono mortificati nell’orgoglio di servitori dello Stato che non sono messi nelle condizioni neppure di ambire concretamente alla realizzazione del mandato istituzionale e stremati nelle forze per carichi di lavoro esorbitanti. In determinati orari un solo agente deve gestire contemporaneamente più reparti, turnazioni di servizio prolungate e compressione di diritti anche di rango costituzionale”.

“Indipendentemente da questo - termina - per risollevare le sorti del penitenziario di Valle Armea va deflazionata la densità detentiva, potenziando l’organico, arrestandone l’emorragia con provvedimenti di missione o invio del Gruppo Operativo Mobile. Le indicazioni del Provveditore sono inappropriate e fallimentari”.