Giovedì 24 luglio 4° film del “Cinema sotto le stelle” nella Pigna di Sanremo

È una commedia dolce-amara sull’illusione, la passione e il bisogno disperato di essere amati, “Marguerite”, il film in programma giovedì 24 luglio (ore 21.15) in Anfiteatro San Costanzo a Sanremo.

Si tratta del quarto appuntamento del “Cinema sotto le stelle”, quest'anno dedicato al tema della musica, organizzato dall'Associazione Pigna Mon Amour e dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2015, "Marguerite" racconta, con tono delicato e surreale, la storia di una ricca mecenate dell’alta società parigina degli anni ’20 (cui dà il volto l'attrice francese Catherine Frot) convinta di possedere una splendida voce da soprano, ma completamente stonata.

Una vicenda ispirata liberamente alla figura realmente esistita di Florence Foster Jenkins, un raffinato e ironico ritratto femminile firmato dal regista francese Xavier Giannoli.

Il “Cinema sotto le stelle” è realizzato grazie al sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2025 della Città dei Fiori.

La programmazione del cinema, dopo una pausa di alcune settimane, riprenderà mercoledì 13 agosto (eccezionalmente di mercoledì, per non sovrapporsi ad altri eventi del Ferragosto) con “Walk the line – Quando l'amore brucia l'anima”.

Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 (o qualche minuto in più, aspettando l'imbrunire) e a ingresso gratuito per il pubblico.