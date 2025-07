Rsa Asl 1 imperiese: Ioculano (Pd) “Turnover bloccato e posti convenzionati tagliati”

"Da settimane riceviamo segnalazioni da diverse strutture dell’ASL 1 imperiese riguardo alla mancanza di turnover nei posti convenzionati delle RSA: quando si libera un posto, non viene più riattivato. È una situazione gravissima, che genera effetti sociali pesantissimi". A denunciare la situazione è il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, che sottolinea come la mancata sostituzione dei posti convenzionati costringa le famiglie a rivolgersi al mercato privato, sostenendo rette che risultano ormai insostenibili per gran parte dei cittadini.

“Questo – prosegue Ioculano – è un modo subdolo di ridurre l’indebitamento dell’ASL, come vuole il presidente Bucci, ma a spese dei più fragili. Nei mesi scorsi si è provveduto ad aggiornare le rette riconosciute alle strutture, ferme da anni, ma i budget delle ASL sono rimasti invariati. Il risultato? Si tagliano i posti convenzionati per rientrare nei conti, scaricando il peso sui cittadini". Ioculano contesta apertamente le dichiarazioni del presidente Bucci: “Quando afferma che non si stanno tagliando le prestazioni, questa vicenda dimostra il contrario. Altro che spending review trasparente: qui si sta riducendo l’offerta pubblica, aumentando le disuguaglianze e lasciando le famiglie in difficoltà.”

Il consigliere PD segnala anche criticità sul fronte delle terapie per adolescenti con disabilità: “Ci arrivano segnalazioni gravi anche da quel fronte. Alcune strutture denunciano l’impossibilità di scorrere le graduatorie e di attivare i percorsi terapeutici per chi ne ha pieno diritto. Anche questo è un segnale di un sistema che non funziona più. Porteremo questa situazione in Consiglio Regionale e chiederemo risposte precise: vogliamo sapere quali sono le reali intenzioni della Giunta e dell’ASL. Non accetteremo tagli nascosti che colpiscono i più fragili.”