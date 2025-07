Santo Stefano al Mare: domani sera con la Sinfonica di Sanremo 'Resta cu' mme' il concerto che ricorda Domenico Modugno

Santo Stefano al Mare ospita domani alle 21 un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Prevista una serata speciale con il concerto "Resta cu' mme" – Omaggio a Domenico Modugno, eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo. L'evento celebra il leggendario cantautore italiano, ricordato per le sue canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. L'Orchestra Sinfonica di Sanremo, sotto la direzione del Maestro De Lorenzo, ripercorrerà i più grandi successi di Modugno affidati alla voce di Peppe Voltarelli offrendo un'esperienza emozionante e coinvolgente per il pubblico.

Il concerto si inserisce all'interno della rassegna "Musica nei Borghi", che ogni anno porta la magia della musica nei luoghi più suggestivi e affascinanti della Liguria. L'incontro tra la tradizione musicale e il contesto storico e paesaggistico del borgo di Santo Stefano al Mare promette una serata all'insegna della bellezza e della cultura.

L’ Assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi ci dice “Questo evento si identifica con il nostro impegno per diffondere la bellezza della musica nel nostro territorio. Con la partecipazione dell’ Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro De Lorenzo e la voce di Peppe Voltarelli, siamo certi che riusciremo a regalare una serata unica ed indimenticabile, all’ insegna della cultura e della musica di qualità. Anche questo evento, come tutti gli eventi in calendario, è gratuito”.