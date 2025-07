Ceriana: grande successo ieri sera per l'inaugurazione della mostra collettiva 'Arte sospesa'

Grande successo per l'inaugurazione della collettiva di arte moderna Arte Sospesa: Ceriana ieri alle 18 un folto gruppo tra artisti, appassionati d'arte e turisti ha seguito il giro inaugurale della collettiva guidato dalla storica dell'arte Giuliana Rebaudo.

La collettiva proseguirà fino al 30 agosto. L'amministrazione il comitato promotore e gli artisti in mostra sono estremamente soddisfatti della riuscita della giornata inaugurale. Mercoledì prossimo una nuova iniziativa a supporto della collettiva, una cena condivisa nel cuore dei carugi del paese, chiacchiere e canti torneranno per una sera a far rivivere il centro storico. Il 26 luglio alle 18 Andrea Percivale presenterà il suo nuovo romanzo Terzo Set sotto le logge del palazzo Roverizio.