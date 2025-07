Molini di Triora: frazione di Agaggio Inferiore e 'ricordi' dell'ultima alluvione nel mirino dell'opposizione, Becciu attacca il Sindaco

Il capogruppo di opposizione a Molini di Triora, Antonio Mario Becciu, interviene nuovamente per segnalare la situazione in cui versa la frazione di Agaggio Inferiore da 5 anni.

“A seguito dei danni subiti dalla tempesta del 2 e 3 ottobre 2020 – evidenzia Becciu - che hanno interessato tutto il territorio Comunale, la frazione ha visto sparire quasi tutta la rete fognaria, da allora i liquami vengono scaricati direttamente nel fiume. Nella primavera scorsa abbiamo visto iniziare i lavori, raccogliendo gli scarichi delle abitazioni, purtroppo la destinazione di detto ‘materiale’ ad oggi è ancora lungo il fiume. Non sappiamo dove verrà ubicato il depuratore, noi speriamo non sia nello stesso di prima in quanto dovesse arrivare una piena verrebbe distrutto”.

Becciu e l’opposizione lamentano anche la situazione dei lavori a monte di Agaggio, in zona lavanda: “Grazie al materiale prelevato dal letto del fiume è stata realizzata una nuova spiaggia a Riva Ligure ed abbiamo notato che, dopo giorni di passaggi dei camion, ad oggi la zona è più pericolosa di prima in quanto è presente una pista che potrebbe favorire l’esondazione del fiume creando nuovi danni alle abitazioni presenti e i lavori sono fermi”.

C’à infine la passerella all’inizio paese: “E’ ormai diventata il simbolo dell’alluvione, ovvero la ringhiera divelta con ancora i segni del passaggio della piena. Due anni fa, come gruppo di opposizione avevamo presentato una mozione dove chiedevamo il ripristino e la messa in sicurezza della passerella in questione. Dopo un colloquio con il Sindaco Sasso, la stessa ci chiedeva di ritirarla, impegnandosi quanto prima di far fare dei preventivi, dicendo che se non avesse rispettato la parola eravamo autorizzati a sollecitarla”.

“Ad ottobre scorso – termina Becciu - durante il Consiglio Comunale, abbiamo votato favorevolmente una variazione di bilancio dove venivano stanziati i soldi per i lavori ma purtroppo come immaginavamo nulla si è mosso. Queste situazioni come tante altre, purtroppo rispecchiano la situazione di questa Amministrazione che guarda solo alle apparenze e non alla sostanza portando il ‘nostro’ Comune sempre più nel degrado”.