Lions 108 Ia3: al via il nuovo anno sociale ad Asti

Il distretto Lions 108 Ia3 ieri ha dato il via al nuovo anno sociale presso il teatro Alfieri di Asti dove si sono svolti i lavori assembleari che hanno visto la partecipazione di oltre 200 soci di 67 club delle province di Asti, Imperia, Cuneo e Savona e la nomina da parte del governatore distrettuale degli officer incaricati alla gestione dell'apparato di servizio distrettuale.

Centocinquanta dei soci presenti hanno poi concretizzato in collaborazione con il comitato palio San Martino San Rocco una parata dell'orgoglio Lions che ha visto i partecipanti in gilet giallo percorrere corso Alfieri fino a via Roero, per giungere poi in piazza San Martino. All'ombra della chiesa di San Martino gli ospiti hanno potuto ammirare l'esibizione degli sbandieratori per poi pranzare presso la fondazione Goria.

La presenza dei soci lions nella città di Asti si è anche concretizzata in attività tangibile di servzio. Durante la mattinata è stato donato un cane guida ad un non vedente, sono stati raccolti viveri per ben 438 pasti, sono stati raccolti oltre 3500 occhiali usati da rigenerare, hanno ricevuto uno screening ortottistico oltre 80 cittadini, sono stati raccolti 1500 euro per sostenere la ricerca oncologica pediatrica ed è stato fatto un corso per il primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore per i volontari della associazione culturale che gestisce il museo e la chiesa di San Martino.

"La presenza di un lions club in una società - afferma il governatore Mauro Imbrenda - testimonia il fatto che vi sono persone disposte a dedicarsi al prossimo e concretizzare azioni che altrimenti non verrebbero fatte. Chiunque abbia bisogno deve pensare che il lions può essere il giusto interlocutore per dare una mano o aiutare a trovare una soluzione."

Servizio ph. Efrem Zanchettin