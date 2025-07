Sanremo: due nostre lettrici non condivide le scelte fatte su piazza Colombo "Tristezza e desolazione"

Una nostra lettrice, Luana, ci ha scritto dopo essere passata da piazza Colombo, nel pieno centro di Sanremo:

“Raramente mi era successo di provare un senso così forte di tristezza e desolazione. La fontana conteneva acqua stagnante e sporca, le aiuole secche, il piazzale era tutto cemento rovente, spoglio e senza identità. Qualche persona anziana cercava riparo sotto l’unico albero, l’unica vera zona d’ombra in mezzo a un grande spazio inutilizzato. In fondo si intravedeva il triste parco dei gonfiabili, quasi a coprire con un po’ di plastica colorata un senso diffuso di abbandono. Piazza Colombo oggi fa davvero tristezza. Eppure, tutto questo poteva essere evitato. Avevo appreso dai giornali di un progetto di riqualificazione, già approvato dall'amministrazione precedente e finanziato da Regione Liguria. Un progetto pronto per partire, che prevedeva alberi, spazi verdi, arredi urbani, giochi per bambini e zone di aggregazione. In una parola: una vera piazza, a misura di città e di persone. Abbiamo una piazza vuota, senza identità, lasciata in un limbo che non ha nulla a che vedere con il decoro urbano né con una città che dovrebbe guardare al futuro. Ma c’è un punto ancora più profondo che voglio sottolineare: le piazze sono l’anima delle città. Sono luoghi di incontro, di sosta, di dialogo. Sono spazi che raccontano chi siamo, e come vogliamo vivere insieme. Una piazza non è solo uno spazio fisico, è un simbolo di comunità, di civiltà, di qualità della vita. E allora mi chiedo: com’è possibile accettare che la piazza principale di Sanremo venga trascurata in questo modo, senza una visione, senza una prospettiva, senza un minimo di ambizione?”

Lettera dello stesso tenore anche da Francesca Casanova: "Sono appena rientrata da una delle mie passeggiate serali e con mio dispiacere constatato che piazza Colombo è sempre più triste. Fontana fuori uso, muretti rotti, rifiuti per terra, l'ex edicola deturpata da graffiti, per non parlare dei giardinetti nella parte bassa che sono infrequentabili. Deprimente per i residenti come me, e per gli ospiti estivi che meritano certo più cura e pulizia. Non capisco perchè non si prendano provvedimenti".