La storia di gratitudine di Alessia: un ringraziamento all'eccellenza dell'ospedale di Sanremo

“Gentile Dottoressa Maria Teresa Infante, Neurologa

Le scrivo per esprimere la mia più profonda gratitudine per il suo prezioso aiuto e supporto nel mio percorso di vita con la Sclerosi Multipla. La sua professionalità, competenza e soprattutto la sua umanità sono state fondamentali per affrontare questa malattia e per trovare la forza di andare avanti. Inoltre desidero ringraziarla per la sua vicinanza e comprensione anche durante il difficile periodo della perdita del mio bambino.

Il suo ascolto, la sua comprensione e vicinanza sono stati di grande conforto in un momento così doloroso della mia esistenza. Il suo lavoro va ben oltre la cura della malattia; lei offre speranza, forza e sostegno a chi si trova ad affrontare sfide così complesse. La sua dedizione e passione per la Medicina devono essere fonte di ispirazione per tutti.

La ringrazio di cuore per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me! Un ringraziamento sentito anche a tutto il Personale medico ed infermieristico del Servizio di Neurologia dell’Ospedale di Sanremo per la professionalità e gentilezza con cui operano quotidianamente.

Alessia Hilotii”.