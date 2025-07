"Rossese in Piazza" a Dolceacqua: un trionfo di pubblico e qualità del prodotto (Foto)

Oltre un migliaio di presenze con un’importante partecipazione di turisti stranieri. E' stata un’edizione da record quella del "Rossese in Piazza" 2025 a Dolceacqua, andata in scena ieri sera.

"Ha fatto registrare una straordinaria affluenza di visitatori, superando ogni aspettativa e confermandosi come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della Liguria" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola - "Oltre un migliaio di presenze con un’importante partecipazione di turisti stranieri, ulteriore testimonianza di come i prodotti del territorio rappresentino un motore fondamentale per l’attrattività turistica della regione".