Carpasio rende omaggio a Libereso Guglielmi: tra racconti familiari, ricette con erbe spontanee e degustazioni ispirate alla sua visione ecologica della vita.

Grande partecipazione e sala gremita in ogni ordine di posti a Carpasio, dove si è tenuto l’atteso incontro in omaggio a Libereso Guglielmi, in occasione del centenario della sua nascita. L’evento, organizzato con passione dall’associazione Anima di Carpasio, ha offerto al pubblico un momento di riflessione e celebrazione dedicato alla figura di questo straordinario personaggio, conosciuto anche come “il giardiniere di Calvino” per la sua lunga amicizia con lo scrittore Italo Calvino.

Al centro dell'incontro la presentazione del libro "Ricette per ogni stagione", curato da Claudio Porchia, un’opera che rende omaggio alla visione di Guglielmi attraverso una cucina ispirata dalla natura e attenta alla salute e all’ambiente.

Accanto al curatore, hanno partecipato all’incontro anche Tanya e Barry Guglielmi, figli di Libereso, che hanno condiviso emozionanti ricordi personali, aneddoti inediti e riflessioni sulla filosofia di vita del padre, offrendo uno sguardo intimo e autentico su una figura tanto amata quanto attuale.

Il volume si presenta come molto più di una semplice raccolta gastronomica: è un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale, che intreccia sapori, conoscenza botanica e rispetto per la terra. Attraverso piatti preparati con erbe spontanee, fiori eduli e ingredienti locali, il libro racconta una cucina che è espressione di sostenibilità, consapevolezza e armonia con l’ambiente, in perfetta sintonia con i valori che hanno ispirato per tutta la vita l’opera di Libereso.

Al termine dell’incontro, una gustosa degustazione ha permesso al pubblico di assaporare alcune delle ricette proposte nel libro: torte salate a base di erbe di campo, focacce profumate con aromatiche del territorio, dolci artigianali e, tra i più apprezzati, una sorprendente crostata di pere e lavanda, un esempio perfetto dell’originale connubio tra natura e creatività che rende unica la cucina di Libereso.

“RICETTE PER OGNI STAGIONE: in cucina con il giardiniere di Calvino”, a cura di Claudio Porchia

Collana: Comunità – n. 11 Pagine: 208 | Prezzo: 20 euro

Per prenotazioni e informazioni: info@semirurali.net