Weekend imperiese tutto da vivere: grandi eventi, sapori autentici e tradizioni ritrovate

La Riviera si prepara a vivere un weekend vibrante, un intreccio di suoni, profumi e antiche tradizioni che accende l'estate imperiese. Dal prestigioso Roof Garden di Sanremo, che ospita un'esclusiva serata con un'icona della musica italiana, ai borghi dell'entroterra dove rivivono riti ancestrali e si celebrano i frutti della terra, il calendario è fitto di appuntamenti da non perdere. Sarà un vero e proprio ‘viaggio’ attraverso l'anima più autentica della Liguria di Ponente, tra note che risuonano e sapori che deliziano, in un'atmosfera di festa che avvolge ogni angolo della provincia.

Il sipario sul fine settimana si alza a Sanremo con un evento di punta: il Galà Concerto di Luca Barbarossa al Roof Garden del Casinò, un'occasione imperdibile per gli amanti della grande musica italiana, anche se con ingresso su invito. Ma la musica non si ferma qui. A Cervo, il prestigioso Festival di Cervo propone un appuntamento di grande musica classica con Enrico Pace, Erica Piccotti e Federico Piccotti all'Oratorio di Santa Caterina, un connubio di arte e storia. Imperia, dal canto suo, si illumina con ‘Estate sotto l'Arco’, che domenica proporrà lo spettacolo di Alessandro Manera ‘In ti nosci ricordi... in tu nosciu cö’, un toccante omaggio a Giuseppe Manera. Non mancheranno le feste di piazza: a Dolceacqua, la quarta edizione di ‘Dolceacqua in Piazza’ promette un'esperienza enogastronomica unica con degustazioni di vini locali e street food. Taggia, custode di antiche tradizioni, celebra i Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco, un evento suggestivo che culmina con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e il lancio dei fiori di lavanda. A Cosio d'Arroscia, la Festa delle Erbe e della Lavanda celebra i profumi e i sapori del territorio con un ricco mercato e attività per tutte le età. E per gli amanti del divertimento estivo, Arma di Taggia ospita il Carnevale Estivo 2025, con sfilate, musica e spettacoli che animeranno le vie del borgo marinaro.

Oltre ai riflettori sui grandi eventi, il fine settimana nella provincia di Imperia si arricchisce di un'incredibile varietà di appuntamenti, tra concerti, sagre, incontri culturali e tradizioni che animano piazze e borghi, offrendo un programma diversificato per ogni passione.

ARMONIE D'ESTATE: CONCERTI E PERFORMANCE LIVE ANIMANO LA PROVINCIA

Il palcoscenico della provincia di Imperia si accende con una miriade di eventi musicali che soddisfano ogni gusto. Pian di Nave a Sanremo pulsa con la musica dal vivo per le serate ‘One Night Summer Hits’, ospitando artisti come Shase e Caro Wow il sabato, e preparando il terreno per un emozionante tributo a Lucio Battisti dei Nuovi Solidi la domenica. Anche i Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi continuano con musica e balli che animeranno la frazione fino ai primi di agosto. A Imperia, il sabato propone una doppia anima musicale: sulla Banchina Aicardi risuonano le note di ‘Musica sotto le gru – Insieme’, mentre la Chiesa di San Benedetto Revelli a Porto Maurizio ospita il suggestivo concerto ‘Viaggio nella musica dal Romantico al Moderno’.

Il weekend musicale si estende a Ventimiglia, dove il Belvedere Resentello vibra con il gruppo Ginsonix e la musica anni '60-'80 il sabato, per poi scatenarsi con la Baby Dance Disco degli Oasi Latina la domenica. Gli amanti del repertorio classico non perderanno il concerto di Antonio Vivaldi Sinfonie sacre, Sonate e rari Concerti, proposto dall'Associazione Musicale Antonio Vivaldi al Centro Polivalente S. Francesco, sempre nella città di confine. A Bordighera, l'Orchestra Note Libere incanta con le più coinvolgenti colonne sonore all'Ex Chiesa Anglicana il sabato. Le serate musicali non si fermano qui: a Ospedaletti si balla in Piazzale al mare il sabato, mentre la domenica si potrà assistere a un elegante Concerto Jazz con l'‘Inter Play Jazz Trio’ in Piazza IV Novembre.

L'entroterra offre atmosfere uniche: la rassegna 'Musica nei borghi' porta l'Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli in un sentito omaggio a Domenico Modugno, risuonando prima a Pieve di Teco il sabato e poi a Badalucco la domenica. A Ceriana, la rassegna ‘Oltre la riva, l’entroterra in musica’ accoglie i Sheldon & The Rollin’cats con il loro rock’n’roll anni ’50 in Piazza Marconi la domenica. A Lucinasco, l'Ensemble musicale Fuori Tempo propone un viaggio nel Rinascimento con Madrigali e canzoni nella Chiesa della Maddalena la domenica. La Rassegna Jazz in Valle anima Piazza dell'Oratorio a Vallebona sia il sabato che la domenica, mentre a Diano Castello la rassegna musicale ‘MusiCastello’ presenta un concerto live della band Ludwig in Piazza Massone il sabato. A Dolcedo, la IV edizione de 'A nötte de cansùn a Santa Brigida' celebra le canzoni dialettali il sabato. E per gli amanti delle sonorità contemporanee, Camporosso propone le serate 'OndeSonore' con i gruppi musicali ‘Erbagrama’ il sabato e i ‘Groovy Boyz’ la domenica.

SAPORI E TRADIZIONI: UN VIAGGIO NEL GUSTO DELLA RIVIERA E DELL'ENTROTERRA

Il weekend si trasforma in un'autentica celebrazione della gastronomia locale, con sagre e serate conviviali che esaltano i sapori del territorio. A Imperia, il sabato sera si preannuncia goloso e danzante con la serata gastronomica a base di Brandacujun e Gnocchi al Sugo, organizzata dall'U.S. Mocambo. A Riva Ligure, lo Street Food in Piazza Ughetto è un appuntamento fisso per tutto il weekend, offrendo una vasta gamma di delizie. Anche a San Lorenzo al Mare si festeggia con la Sagra di Santa Maria Maddalena il sabato.

L'estate continua a Diano Marina con la Sagra enogastronomica ‘Evviva l’Estate’, che propone serate danzanti a Villa Scarsella per tutto il fine settimana, culminando il sabato con uno spettacolare spettacolo pirotecnico nello specchio acqueo. Nell'entroterra, i borghi si animano: a Isolabona la Proloco organizza ‘Isolabona in Festa’ il sabato, con una serata gastronomica e danzante. A Rezzo, la Sagra della Trota celebra i prodotti locali il sabato, con stand gastronomici e un menù ricco. A Seborga, il sabato sera è dedicato alla tradizionale Serata delle trippe, accompagnata dall'Orchestra ‘Laura Fiori’. Infine, a Perinaldo, la domenica segna il primo appuntamento 2025 del Perinaldo Festival con ‘Cucina in Festival’, che offrirà una cena in piazza a cura dell’Associazione Volontari.

CULTURA E DIVERTIMENTO: UN CALENDARIO RICCO DI INCONTRI E SCOPERTE

Oltre alla musica e al buon cibo, il fine settimana propone un variegato programma di eventi culturali e di intrattenimento per ogni età. A Sanremo, i festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi proseguono con un'ampia offerta di teatro, sport e divertimento per grandi e piccini fino ai primi di agosto, mentre la domenica la Festa ‘Radice’ a San Romolo è interamente dedicata a famiglie e bambini. A Bordighera, il sabato sera il Museo Bicknell ospita una serata speciale di letture ad alta voce tratte dal romanzo ‘Il Dottor Antonio’ di Giovanni Ruffini.

Ventimiglia si distingue con iniziative per i più piccoli e appassionanti incontri: la domenica si celebra la 10ª edizione della Giornata del Bambino, con escursioni in barca. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, si terrà la presentazione del libro ‘A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto’ sia a Ventimiglia (Giardino della SPES) che a Camporosso (Mulino Lab) la domenica. Sempre a Ventimiglia, 'Il Cielo dal Paradiso Terrestre' offre una suggestiva visita serale ai giardini di Villa Hanbury con osservazioni astronomiche dalla terrazza (domenica). Per la rassegna ‘Confini: 10 anni di volti, voci e solidarietà’, la Terrazza panoramica del Forte dell’Annunziata ospiterà la proiezione gratuita del film ‘La storia di Souleymane’ (domenica).

A Dolceacqua, il sabato un innovativo Ghost Tour Fotografico offrirà una nuova esperienza di Autunnonero. Ad Apricale, il sabato si balla il tango con la 3ª Tappa Onorata Milonga Festival nell'ambito di Apricale Tango Estate 2025. Il teatro dialettale trova spazio a Aurigo, dove il sabato, per ‘Aurigo a Teatro’, la Compagnia Riemughe Surve mette in scena ‘Carmen...o Carmen...’. Anche a Pigna, la domenica si potrà assistere allo spettacolo in dialetto ligure ‘Tütu Pe' Ina Camixöra Grigia’ messo in scena dalla ‘Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu’. Carpasio si anima la domenica con la "Pastasciutta Antifascista", un evento che unisce gastronomia, storia e dibattito, e con la "Giornata di Poesia" che propone un laboratorio di scrittura bilingue e un momento poetico-musicale. A Seborga, la domenica, per l’‘Onorata Milonga Festival’, si terrà il talk ‘Nell'infinito macrocosmo’ con Ippolito Ostellino.

Infine, a Villa Faraldi, l'Andature Festival offre proiezioni gratuite di film sotto le stelle con djset e piccoli mercatini di vinili, con ‘Shoplifters of the world’ il sabato e ‘Vinylmania' la domenica. Non mancheranno serate danzanti conviviali a Costarainera il sabato e 'Noche Latina' a Cipressa sempre il sabato. A Pietrabruna, il sabato si potrà assistere all'Enrique Balbontin Show seguito da una cena con carne alla brace e ravioli.

SPORT E ATTIVITÀ ALL'APERTO

Anche gli amanti dello sport e delle attività all'aria aperta troveranno diverse proposte. A Sanremo, il sabato si terrà una Gara dalla barca con canne da natante nello specchio d'acqua antistante la città, un evento a cura dell'associazione 'il Gabbiano'. A San Lorenzo al Mare, la domenica, la Festa della Danza by Sportingdance animerà il centro storico su tre palchi, seguita da una serata latina che invita tutti a ballare.

Il fine settimana in Provincia di Imperia si preannuncia dunque ricco e variegato, con un'offerta capace di soddisfare ogni preferenza, dalla grande musica ai sapori della tradizione, dalle feste popolari agli eventi culturali. Un'occasione unica per vivere appieno l'estate ligure e scoprire le sue molteplici sfaccettature.





Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo