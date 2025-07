Weekend tra vallate e costa per l’assessore Scajola: dal Festival del Maro al Rovere d’Oro

Fine settimana di impegni sul territorio per l'assessore regionale Marco Scajola.



Questa sera, alle ore 21, Scajola parteciperà alla serata inaugurale dell'edizione 2025 del Festival del Maro in piazza Felice Cascione a Borgomaro. L'evento, che sarà suddiviso in sette appuntamenti dislocati nei paesi della valle Impero, è patrocinato e sostenuto dalla Regione Liguria.

Domani, sabato 19 luglio alle ore 20, su invito del sindaco Renato Adorno, l'assessore Scajola prenderà parte ai festeggiamenti organizzati dalla Pro Loco di Rezzo nella zona della "pagoda".



Nuovo appuntamento in valle Arroscia, domenica 20 luglio alle ore 12, a Cosio dove Scajola visiterà la tradizionale Festa delle Erbe insieme al sindaco Antonio Galante. Parte della manifestazione si svolgerà nella piazza della Chiesa recentemente ristrutturata grazie a un finanziamento a valere sul Programma regionale di Rigenerazione Urbana.

In serata, alle ore 20 circa, Scajola concluderà il suo fine settimana sul territorio nel Golfo Dianese.

Dapprima alla festa organizzata dalla Famïa Dianese nel parco di villa Scarsella a Diano Marina e a seguire, alle ore 21.30, con la 35esima edizione del Concorso Internazionale Rovere d'oro sul sagrato del santuario di Nostra Signora della Rovere a San Bartolomeo al Mare. Anche questa manifestazione, che ha l'obiettivo di orientare i giovani talenti del mondo della musica, è patrocinata e supportata da Regione Liguria.