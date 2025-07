Sanremo: mercato ambulante bisettimanale e Annonario, Roberto Danieli "Sono due problemi da gestire separatamente"

“A mio modo di vedere l’Assessore Artusi e il presidente di Confesercenti Alessi partono da un'idea sbagliata del mercato”. Interviene in questo modo Roberto Danieli, leader del ‘Polo Civico’ di Sanremo, in relazione alla discussione in atto su piazza Eroi.

“Non si può – prosegue - considerare due giorni alla settimana come la salvezza e il rilancio del mercato annonario e, oltretutto, la posizione attuale di parte del mercato ambulante è ottimale per operatori, turisti, clienti e cittadini. Diversa è la situazione del mercato annonario, che ha bisogno urgentemente di una visione diversa da quella attuale. La soluzione migliore sarebbe una gestione privata che consenta agli operatori attuali di mantenere i loro posti ma con attività di commercio molto più vicine alle esigenze, richieste attualmente dal mercato”.

Secondo Danieli l‘Annonario ha bisogno di una ristrutturazione generale, in modo particolare di idee: “Queste – termina - non possono essere portate dalla gestione comunale, tanto meno da Amaie Energia. Portare il mercato ambulante tutto sul mare sarebbe la soluzione migliore per tutti, mentre l’Annonario deve vivere per conto suo. Non sono certo i due giorni settimanali a cambiarne le sorti, soprattutto per gli orari di chiusura. Sono certo che il comune terrà conto sia della volontà degli ambulanti che della reale situazione del dell'annonario, da gestire separatamente. Poi serve anche la piazza vivibile per i cittadini, con fontane, alberi panchine ed altro. Un vero punto d'incontro”.