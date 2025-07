Fine settimana tra agroalimentare e tradizioni: il vicepresidente Piana a Dolceacqua e Cosio d’Arroscia

Fine settimana all’insegna della promozione del territorio per il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, che sarà protagonista di due importanti appuntamenti per l’Entroterra ligure. Sabato 19 luglio alle ore 18.00 a Dolceacqua, il vicepresidente interverrà all’evento 'Dolceacqua in Piazza' per celebrare il Rossese di Dolceacqua e l’importante riconoscimento ottenuto con l’ingresso ufficiale nella nuova fase delle Unità Geografiche Aggiuntive (UGA). Domenica 20 luglio, invece, sarà a Cosio d’Arroscia, dove parteciperà alla Festa delle Erbe e della Lavanda, giunta all’ottava edizione. “Continuiamo a sostenere eventi che promuovono le produzioni di qualità, il paesaggio e l’identità del nostro territorio – commenta il vicepresidente – convinti che queste iniziative siano un motore di sviluppo concreto per per la Liguria”.