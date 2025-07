'Tuffati a donare 2025': è semplice, come bere un bicchiere d’acqua alle 'Caravelle' di Ceriale la giornata AVIS

Estate, è tempo di svago, sole, divertimento, resistere al caldo con un bagno rinfrescante ed un tuffo in acqua. E’ tempo anche di “Tuffati a donare”, la manifestazione di AVIS Liguria, aperta a tutti i donatori di sangue ed agli amici di AVIS che si svolgerà sabato al parco acquatico 'Le Caravelle' di Ceriale, con ingresso agevolato per donatori e famigliari.

L’iniziativa, ormai alla sua 5a edizione, è un’occasione per ritrovarsi insieme, divertirsi e propagandare il dono del sangue, e, grazie alla collaborazione delle AVIS Comunali e Provinciali, gli amici di AVIS arriveranno da tutta la regione, accolti dal sempre disponibile staff del parco acquatico, rallegrati dal frizzante Luca Galtieri e intrattenuti dalla musica di Nando Rizzo. Presenti come sempre i Sanna Clown e le ragazze de 'La danza è'. Tuffati a donare si pone l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la donazione di sangue, proprio in estate infatti si assiste ad un fisiologico calo delle donazioni, ma il sistema trasfusionale deve comunque cercare di rispondere al fabbisogno e sostenere le cure e terapie dei pazienti.

I requisiti per diventare donatori di sangue sono età compresa tra i 18 ed i 65 anni, peso superiore ai 50 Kg ed essere in buona salute. Donare è semplice, come bere un bicchiere d’acqua, partecipare a questa giornata lo è ancora di più. Non perdetevi in un bicchiere d’acqua, vi aspettiamo sabato mattina al parco acquatico “Le Caravelle”.