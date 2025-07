Sanremo: UnoJazz&Blues e Summer Symphony, stasera Marcus Miller all’auditorium Alfano

Questa sera alle 21.30 appuntamento con il mito con il concerto esclusivo di Marcus Miller. L’evento si svolgerà nella splendida e suggestiva cornice dell’Auditorium Franco Alfano e nasce dalla collaborazione tra Unojazz&blues sotto la guida e la direzione artistica di Diego Campagna e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Un'occasione unica per vivere dal vivo la straordinaria energia e il virtuosismo di uno dei musicisti più influenti della scena internazionale.

Bassista, compositore e produttore discografico, Miller è uno dei più grandi ed importanti protagonisti assoluti della scena jazz e fusion internazionale. Maestro dello slap e noto per la sua capacità di fondere groove e melodia, ha collaborato con artisti del calibro di Miles Davis, Luther Vandross, David Sanborn e Herbie Hancock. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi Grammy Award, sia come produttore che come artista solista. Ha composto brani iconici come Tutu per Miles Davis e ha firmato numerose colonne sonore per il cinema.

La sua musica attraversa generi diversi, dal jazz al funk, dal soul alla world music, mantenendo sempre un forte spirito di ricerca e innovazione. Attualmente guida una formazione stabile con la quale si esibisce in tutto il mondo, confermandosi una delle figure più influenti della musica contemporanea. Per info ed acquisto dei biglietti: https://www.sinfonicasanremo.it/